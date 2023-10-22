В "Новой почте" назвали имена погибших при ударе по терминалу в Харькове (фото)

В компании обещают позже рассказать больше о погибших

Вечером субботы, 21 октября российские оккупанты обстреляли Харьковский район, где под удар попал терминал "Новой почты". Вследствие атаки 6 человек погибло и 16 получили ранения.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", все погибшие были сотрудниками компании. Там также пообещали позже рассказать истории каждого из них.

Компания сообщает, что держит связь с семьями погибших, а пока может назвать лишь их имена:

Александр Темников, 31 год

Дмитрий Герасичкин, 30 лет

Артем Акопов, 21 год

Александр Бижанов, 22 года

Владислав Панков, 28 лет

Алексей Ермола, 23 года

"Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 21 октября россияне ударили по пгт Коротич, где располагается терминал "Новой почты", двумя ракетами С-300 из Белгородской области. В здании находилось 22 человека, 16 из которых получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, вследствие взрыва произошел пожар на площади около 300 квадратных метров и были повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа.