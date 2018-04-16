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Знаменательные события в истории: 16 апреля 2018 года

Знаменательные события в истории: 16 апреля 2018 года
07:06 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 16 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Водопол — именины Водяного

История:

1618 Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека.

1945 Началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск.

Родились в этот день:

1823 Фердинанд Эйзенштейн немецкий математик.

1889 Чарли Чаплин английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик.

1927 Бенедикт XVI глава Римско-католической Церкви (2005-2013), 265-й Папа Римский.

Ушли из жизни:

1828 - Франсиско Гойя испанский художник, гравер.

1850 - Анна Мария Тюссо французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне.

Именины:

Никита.

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Все по теме:

16 апреля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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