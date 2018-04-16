https://telegraf.com.ua/files/2018/04/clock-1274699_960_720-150x90.jpg События истории https://telegraf.com.ua/history/4011485-znamenatelnyie-sobyitiya-v-istorii-16-aprelya-2018-goda.html
Знаменательные события в истории: 16 апреля 2018 года
07:06 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com
В этот день, 16 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Водопол — именины Водяного
История:
1618 Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека.
1945 Началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск.
Родились в этот день:
1823 Фердинанд Эйзенштейн немецкий математик.
1889 Чарли Чаплин английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик.
1927 Бенедикт XVI глава Римско-католической Церкви (2005-2013), 265-й Папа Римский.
Ушли из жизни:
1828 - Франсиско Гойя испанский художник, гравер.
1850 - Анна Мария Тюссо французский скульптор, основательница Музея восковых фигур в Лондоне.
Именины:
Никита.
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