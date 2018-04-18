Известная тайна Калабрийский Ндрангеты: мафия vs доблесть

Какие мысли приходят в голову среднестатистического человека, когда он слышит слово Ндрангета? Это некая организация на юге Италии, которая занимается криминалом, является очень опасной и засекреченной. Это так, но кроме этого, Ндрангета является сильнейшей бизнес структурой, основанной на родовой концепции, с безукоризненной дисциплиной, правилами, иерархией и программой подготовки. Исследовать эту организацию действительно непросто, ведь как сказал итальянский писатель, профессор и эксперт по Ндрангете Антонио Никасо "Омерта - это не когда ты молчишь, а когда все молчат". Мы знаем, что Омерта - это закон молчания, который под страхом смерти не позволяет разглашать любую информацию о данной организации.

Однако, не смотря на прочные эшелоны секретности, применив научный подход и безусловно находясь на территории возникновения организации в Калабрии, можно узнать, проанализировать и восстановить многие факты прошлого, что позволит увидеть достаточно четкую картину о том, что это за организация, почему она так сильна и неуязвима?

Именно такую научную экспедицию в Калабрию в марте 2018 года провел ученый, кандидат психологических наук Мальцев Олег Викторович, о чем на данный момент он пишет книгу «Обманчивая тишина». Книга будет включать 16 глав и откроет читателям результаты научных исследований, общения с экспертами, профессорами, анализ документов из архивов, библиотек, исследование оружия и многое другое.

Одним из первых и очень любопытных открытий, во время исследования Ндрангеты стали наблюдения, говорящие о глубоких немецко-нормандских корнях организации. Рассмотрим например само название - Ндрангета. Некоторые ученые утверждают, что это слово греческого происхождения. Однако любой грамотный лингвист вам скажет, что в греческом языке не может быть слова с тремя согласными подряд. С другой стороны, если мы напишем это слово на немецком языке, то получим «Dаran ich da», что означает круг, в котором все вместе и из которого нет выхода. Таким образом, мы видим, что это слово немецкого происхождения.

Здесь важно помнить, что Германия, в свое время оказала немалое влияние на технологическую часть Калабриии. Речь идет об умении работать с металлами.

Если говорить о клинках, то лучшие клинки всегда были немецкими. Именно немцы научили испанцев ковать клинки. А потом уже испанцы научили итальянцев.

Кроме того, в Калабрии все замки стоят на возвышенностях, устилая город вниз по кругу. Такую же картину можно увидеть по пути из Мюнхена в Венецию.

Также сходства были обнаружены и при исследовании оружия калабрийского криминала, которое было проделано благодаря посещению музеев и анализу криминального жаргона Ндрангеты. В ходе этого исследования стало известно, что одним из основных видов холодного оружия Ндрангеты является бритва, которая имеет немецкое происхождение, а также топор и нормандская секира, что снова указывает на характерные немецкие корни.

Если в Калабрии зайти в антикварную книжную лавку, то вы увидите, что большая часть книг будет описывать немецких королей, которые в разное время правили Калабрией.

Более того, в те времена книгопечатное производство находилось только в Германии, в Венеции и в Калабрии, что тоже достаточно странно. Кто-то принес это производство в Калабрию, чтобы печать книги Раши, который как мы знаем из истории был крупнейшим средневековым комментатором Талмуда, духовным вождем и общественным деятелем еврейства. Однако в истории об этом практически ничего не сказано.

Что же касается наших дней, то мы помним, что совсем недавно именно в Германии арестовали более 100 членов Ндрангеты. А в некоторых источниках говорится, что из Германии люди впервые узнали об этой организации.

Если вы хотя бы раз побываете в Калабрии, то увидите, какой там царит порядок. Такой же, как и в Германии, правда с присутствием итальянского колорита, что не удивительно. Это легко объяснимо, ведь без порядка невозможно обеспечить омерту.

Как видите совпадений не мало и все эти косвенные факторы говорят о том, что у Ндрангеты присутствовал определенный немецко-нормандский период развития, который предшествует итальянскому и даже испанскому.

На сегодняшний день большинство людей, когда слышат упоминания о Ндрангете думают лишь о криминале, страхе и преступлениях. Однако вряд ли только эти явления смогли бы стать китами основания самой организации.

Может стоит задуматься о других вопросах, например: что именно сделало Ндрангету такой эффективной, богатой и долговечной организацией? Что эти люди знают такого, чего не знают остальные, как они готовят своих людей и как зарабатывают деньги? Возможно кто-то подумает, что все деньги, которые у них находятся, были получены в результате преступной деятельности. Но ведь не все люди, имеющие деньги - преступники, а значит наличие денег еще означает, что человек вне закона, не правда ли? Вероятно, подобные знания могли бы стать полезными для воспитания и жизни человека, однако это уже тема отдельной статьи.