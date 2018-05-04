Знаменательные события в истории: 4 мая 2018 года
В этот день, 4 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
День Звездных войн.
День восстановления независимости Латвийской Республики.
День зелени в Японии.
День молодежи Китая.
История:
1113 - На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах.
1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.
1878 - Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф.
1904 - В Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-Ройс".
1924 - В Париже начались VIII Олимпийские игры.
1970 - Кентская трагедия. В университете американского города Кент Национальная гвардия открыла огонь по студенческой демонстрации против вторжения США в Камбоджу (4 студента погибли).
1979 - Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту.
1986 - зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров.
2000 - Предметы с затонувшего в 1912 "Титаника" проданы на аукционе "Сотбис" за $60 000.
2002 - катастрофа BAC 1-11 в Кано, погибли 149 человек.
Родились в этот день:
1825 - Томас Гексли, английский зоолог, палеонтолог, естествоиспытатель.
1929 - Одри Хепберн, британская и американская киноактриса, обладательница премии "Оскар".
1934 - Татьяна Самойлова, советская актриса театра и кино, Народная артистка России.
1958 - Кит Харинг, американский художник, скульптор и общественный деятель.
1983 - Михаэль Реш, немецкий и бельгийский биатлонист.
1984 - Сара Майер, швейцарская фигуристка.
1987 - Анастасия Каменских, украинская певица.
1987 - Франсеск Фабрегас, испанский футболист.
1988 - Александр Абраменко, украинский фристайлист, олимпийский чемпион (2018).
Ушли из жизни:
1953 - Николай Григорьевич Холодный, украинский ботаник и микробиолог.
1962 - Меллер Вадим Георгиевич, украинский художник-авангардист (кубофутуристов, конструктивист), сценограф, дизайнер театральных костюмов, иллюстратор и архитектор.
1991 - Лысык Евгений Никитич, украинский театральный художник.
1943 - Жорж Андре, французский легкоатлет, призер летних олимпийских игр.
2014 - Татьяна Самойлова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Именины:
Алексей, Денис, Иван, Максим, Федор.