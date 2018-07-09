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Знаменательные события в истории: 9 июля 2018 года

Знаменательные события в истории: 9 июля 2018 года
07:36 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 9 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Азербайджан - День сотрудников органов дипломатической службы.

Аргентина - День независимости.

Казахстан - День Налоговой службы.

Марокко - День Хасана II.

Панама - День жертв.

Южный Судан - День независимости.

Явление Тихвинской иконы Божией Матери.

История:

1816 Аргентина объявила независимость от Испании.

1868 Вступила в силу 14-я поправка к Конституции США, гарантирующая гражданство страны всем лицам, рожденным на ее территории.

1877 В США изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию "Bell Telephone Company".

1877 В Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир.

1918 "Великое крушение поезда" - крупнейшая железнодорожная катастрофа в США.

1945 Генерал Шарль де Голль предложил провести во Франции референдум для определения государственного устройства страны.

1957 Открыт 102-й элемент таблицы Менделеева - нобелий.

1958 Огромный оползень вызвал волну рекордной высоты (574 м), которая со скоростью 160 км/ч прокатилась по узкому, похожему на фьорд заливу Литуя на Аляске, США.

1961 В Виннипеге (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.

1991 МОК восстановил членство Южно-Африканской Республики, исключенной ранее за проводимую в стране политику апартеида.

1997 Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.

2006 Катастрофа Airbus A310 под Иркутском. Погибли 125 человек.

2011 Южный Судан стал независимым государством со столицей в Джубе.

Родились в этот день:

1858 Франц Боас, американский антрополог, лингвист и естествоиспытатель.

1879 Карлус Шагас, бразильский медик.

1956 Том Хэнкс, американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер.

1964 Кортни Лав, американская актриса и певица.

1987 Улас Самчук, украинский писатель, журналист и публицист.

Ушли из жизни:

1850 Закари Тейлор, 12-й президент США (1849–1850), крупный американский военачальник.

1856 Амедео Авогадро, итальянский ученый, физик, химик.

Именины:

Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел. 

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Все по теме:

9 июля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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