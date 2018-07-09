Знаменательные события в истории: 9 июля 2018 года
В этот день, 9 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Азербайджан - День сотрудников органов дипломатической службы.
Аргентина - День независимости.
Казахстан - День Налоговой службы.
Марокко - День Хасана II.
Панама - День жертв.
Южный Судан - День независимости.
Явление Тихвинской иконы Божией Матери.
История:
1816 Аргентина объявила независимость от Испании.
1868 Вступила в силу 14-я поправка к Конституции США, гарантирующая гражданство страны всем лицам, рожденным на ее территории.
1877 В США изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию "Bell Telephone Company".
1877 В Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир.
1918 "Великое крушение поезда" - крупнейшая железнодорожная катастрофа в США.
1945 Генерал Шарль де Голль предложил провести во Франции референдум для определения государственного устройства страны.
1957 Открыт 102-й элемент таблицы Менделеева - нобелий.
1958 Огромный оползень вызвал волну рекордной высоты (574 м), которая со скоростью 160 км/ч прокатилась по узкому, похожему на фьорд заливу Литуя на Аляске, США.
1961 В Виннипеге (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.
1991 МОК восстановил членство Южно-Африканской Республики, исключенной ранее за проводимую в стране политику апартеида.
1997 Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.
2006 Катастрофа Airbus A310 под Иркутском. Погибли 125 человек.
2011 Южный Судан стал независимым государством со столицей в Джубе.
Родились в этот день:
1858 Франц Боас, американский антрополог, лингвист и естествоиспытатель.
1879 Карлус Шагас, бразильский медик.
1956 Том Хэнкс, американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер.
1964 Кортни Лав, американская актриса и певица.
1987 Улас Самчук, украинский писатель, журналист и публицист.
Ушли из жизни:
1850 Закари Тейлор, 12-й президент США (1849–1850), крупный американский военачальник.
1856 Амедео Авогадро, итальянский ученый, физик, химик.
Именины:
Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел.