Знаменательные события в истории: 4 декабря 2018 года

Праздники:
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
День информатики в России.
День эпоса"Мана" в Кыргызстане.
День военно-морского флота Индии.
История:
1791 - В Лондоне вышел первый номер еженедельной газеты "The Observer".
1918 - президент США Вудро Вильсон отплыл в Европу для участия в Версальской мирной конференции. Это первый случай, когда высшее должностное лицо Штатов выехало за пределы страны.
1925 - в Харькове вышел первый номер газеты "Комсомолец Украины" (с 1943 г. - "Молодежь Украины").
1938 - в Хусте состоялся I съезд «Карпатской Сечи», военизированной организации, созданной в Закарпатье членами ОУН.
1939 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между УССР и БССР, по которому Украина потеряла Берестейщину.
1939 - указом Президиума Верховного Совета СССР в составе Украины были созданы Львовская, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области.
1987 - возобновил работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС.
1997 - в Оттаве 125 стран подписали Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Среди стран, отказавшихся подписать этот документ, были Китай, Россия, США.
1998 - Успешно стартовал космический челнок "Индевор" (STS-88) со вторым модулем Международной космической станции ("Unity", Единство) на борту.
2010 - аварийная посадка Ту-154 в Москве.
Родились в этот день:
1795 - Томас Карлейль, английский публицист, историк и философ.
1892 - Франсиско Франко, диктатор и правитель Испании.
1875 - Райнер Мария Рильке, австрийский поэт-экзистенциалист.
1903 - Лазарь Лагин, советский писатель и публицист.
1963 - Сергей Бубка, советский и украинский легкоатлет по прыжкам с шестом, олимпийский чемпион.
1969 - Джей Зи, американский рэпер.
1973 - Тайра Бэнкс, американская супермодель, актриса, певица и телеведущая.
Ушли из жизни:
1131 - Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном, философ.
1574 - Георг Лаухен (Ретик), немецкий математик и астроном.
1679 - Томас Гоббс, английский философ-материалист.
1945 - Томас Хант Морган, американский биолог, генетик, президент Академии наук США, лауреат Нобелевской премии (1933).
1993 - Фрэнк Заппа, американский композитор, гитарист, певец, автор песен, продюсер.
2005 - Грегг Хоффман, американский продюсер.
2009 - Вячеслав Тихонов, российский киноактёр, народный артист СССР.
2011 - Сократес, бразильский футболист, капитан сборной Бразилии.
Именины:
Алексей, Владимир, Николай, Павел, Ада, Мария.