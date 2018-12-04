Знаменательные события в истории: 4 декабря 2018 года

В этот день, 4 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

День информатики в России.

День эпоса"Мана" в Кыргызстане.

День военно-морского флота Индии.

История:

1791 - В Лондоне вышел первый номер еженедельной газеты "The Observer".

1918 - президент США Вудро Вильсон отплыл в Европу для участия в Версальской мирной конференции. Это первый случай, когда высшее должностное лицо Штатов выехало за пределы страны.

1925 - в Харькове вышел первый номер газеты "Комсомолец Украины" (с 1943 г. - "Молодежь Украины").

1938 - в Хусте состоялся I съезд «Карпатской Сечи», военизированной организации, созданной в Закарпатье членами ОУН.

1939 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между УССР и БССР, по которому Украина потеряла Берестейщину.

1939 - указом Президиума Верховного Совета СССР в составе Украины были созданы Львовская, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области.

1987 - возобновил работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС.

1997 - в Оттаве 125 стран подписали Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Среди стран, отказавшихся подписать этот документ, были Китай, Россия, США.

1998 - Успешно стартовал космический челнок "Индевор" (STS-88) со вторым модулем Международной космической станции ("Unity", Единство) на борту.

2010 - аварийная посадка Ту-154 в Москве.

Родились в этот день:

1795 - Томас Карлейль, английский публицист, историк и философ.

1892 - Франсиско Франко, диктатор и правитель Испании.

1875 - Райнер Мария Рильке, австрийский поэт-экзистенциалист.

1903 - Лазарь Лагин, советский писатель и публицист.

1963 - Сергей Бубка, советский и украинский легкоатлет по прыжкам с шестом, олимпийский чемпион.

1969 - Джей Зи, американский рэпер.

1973 - Тайра Бэнкс, американская супермодель, актриса, певица и телеведущая.

Ушли из жизни:

1131 - Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном, философ.

1574 - Георг Лаухен (Ретик), немецкий математик и астроном.

1679 - Томас Гоббс, английский философ-материалист.

1945 - Томас Хант Морган, американский биолог, генетик, президент Академии наук США, лауреат Нобелевской премии (1933).

1993 - Фрэнк Заппа, американский композитор, гитарист, певец, автор песен, продюсер.

2005 - Грегг Хоффман, американский продюсер.

2009 - Вячеслав Тихонов, российский киноактёр, народный артист СССР.

2011 - Сократес, бразильский футболист, капитан сборной Бразилии.

Именины:

Алексей, Владимир, Николай, Павел, Ада, Мария.