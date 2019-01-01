Знаменательные события в истории: 1 января 2019 года

Праздники:
Новый год.
Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире).
День общественного достояния.
История:
1515 - Франциск I становится королём после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников.
1622 - Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта)
1801 - Открыт астероид Церера, позднее признанный карликовой планетой.
1804 - Провозглашена независимость Гаити.
1806 - Конец действия во Франции республиканского календаря.
1887 - Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии.
1887 - Напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах".
1901 - Австралия стала доминионом Британии.
1925 - В Норвегии столица Христиания была переименована в Осло.
1935 - В Турции были введены фамилии и отменены титулы.
1942 - 26 государств подписали Вашингтонскую Декларацию, была образована антигитлеровская коалиция.
1946 - Император Японии Хирохито отрёкся от своего божественного статуса.
1947 - Новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.
1956 - Судан получил независимость от Египта и Великобритании.
1958 - Начало работу Европейское экономическое сообщество.
1959 - Революционные войска под руководством Фиделя Кастро вошли в столицу Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.
1960 - Камерун получил независимость от Франции.
1962 - от Новой Зеландии получило независимость Западное Самоа.
1969 - Состоялась премьера первого выпуска мультфильма "Ну, погоди!".
1978 - катастрофа Boeing 747 под Бомбеем, погибли 213 человек.
1983 — ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.
1984 - Бруней получил независимость от Великобритании.
1993 - Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.
2007 - Катастрофа Боинга-737 над Сулавеси.
2009 - В Норвегии вступил в силу закон об однополых браках.
Родились в этот день:
1854 - Джеймс Фрэзер, английский антрополог, фольклорист и историк религии.
1879 - Эдвард Форстер, английский романист.
1909 - Степан Бандера, украинский политический деятель, руководитель Организации Украинских Националистов 1912 Ким Филби.
Ушли из жизни:
1515 - Людовик XII, король Франции (1498-1515).
1894 - Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей электродинамики.
Именины:
Григорий, Илья, Тимофей.