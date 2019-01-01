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Знаменательные события в истории: 1 января 2019 года

Знаменательные события в истории: 1 января 2019 года
07:23 Сегодня Телеграф

В этот день, 1 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Новый год.

Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире).

День общественного достояния.

История:

1515 - Франциск I становится королём после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников.

1622 - Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта)

1801 - Открыт астероид Церера, позднее признанный карликовой планетой.

1804 - Провозглашена независимость Гаити.

1806 - Конец действия во Франции республиканского календаря.

1887 - Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии.

1887 - Напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах".

1901 - Австралия стала доминионом Британии.

1925 - В Норвегии столица Христиания была переименована в Осло.

1935 - В Турции были введены фамилии и отменены титулы.

1942 - 26 государств подписали Вашингтонскую Декларацию, была образована антигитлеровская коалиция.

1946 - Император Японии Хирохито отрёкся от своего божественного статуса.

1947 - Новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.

1956 - Судан получил независимость от Египта и Великобритании.

1958 - Начало работу Европейское экономическое сообщество.

1959 - Революционные войска под руководством Фиделя Кастро вошли в столицу Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.

1960 - Камерун получил независимость от Франции.

1962 - от Новой Зеландии получило независимость Западное Самоа.

1969 - Состоялась премьера первого выпуска мультфильма "Ну, погоди!".

1978 - катастрофа Boeing 747 под Бомбеем, погибли 213 человек.

1983 — ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.

1984 - Бруней получил независимость от Великобритании.

1993 - Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.

2007 - Катастрофа Боинга-737 над Сулавеси.

2009 - В Норвегии вступил в силу закон об однополых браках.

Родились в этот день:

1854 - Джеймс Фрэзер, английский антрополог, фольклорист и историк религии.

1879 - Эдвард Форстер, английский романист.

1909 - Степан Бандера, украинский политический деятель, руководитель Организации Украинских Националистов 1912 Ким Филби.

Ушли из жизни:

1515 - Людовик XII, король Франции (1498-1515).

1894 - Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей электродинамики.

Именины:

Григорий, Илья, Тимофей.

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