Знаменательные события в истории: 4 мая 2019 года

В этот день, 4 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Звездных войн.

День восстановления независимости Латвийской Республики.

День зелени в Японии.

День молодежи Китая.

История:

1113 - На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах.

1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.

1878 - Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф.

1904 - В Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-Ройс".

1924 - В Париже начались VIII Олимпийские игры.

1970 - Кентская трагедия. В университете американского города Кент Национальная гвардия открыла огонь по студенческой демонстрации против вторжения США в Камбоджу (4 студента погибли).

1979 - Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту.

1986 - зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров.

2000 - Предметы с затонувшего в 1912 "Титаника" проданы на аукционе "Сотбис" за $60 000.

2002 - катастрофа BAC 1-11 в Кано, погибли 149 человек.

Родились в этот день:

1825 - Томас Гексли, английский зоолог, палеонтолог, естествоиспытатель.

1929 - Одри Хепберн, британская и американская киноактриса, обладательница премии "Оскар".

1934 - Татьяна Самойлова, советская актриса театра и кино, Народная артистка России.

1958 - Кит Харинг, американский художник, скульптор и общественный деятель.

1983 - Михаэль Реш, немецкий и бельгийский биатлонист.

1984 - Сара Майер, швейцарская фигуристка.

1987 - Анастасия Каменских, украинская певица.

1987 - Франсеск Фабрегас, испанский футболист.

1988 - Александр Абраменко, украинский фристайлист, олимпийский чемпион (2018).

Ушли из жизни:

1953 - Николай Григорьевич Холодный, украинский ботаник и микробиолог.

1962 - Меллер Вадим Георгиевич, украинский художник-авангардист (кубофутуристов, конструктивист), сценограф, дизайнер театральных костюмов, иллюстратор и архитектор.

1991 - Лысык Евгений Никитич, украинский театральный художник.

1943 - Жорж Андре, французский легкоатлет, призер летних олимпийских игр.

2014 - Татьяна Самойлова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

Именины:

Алексей, Денис, Иван, Максим, Федор.