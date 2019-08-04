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Воскресенье, 04.08.2019
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Знаменательные события в истории: 4 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 4 августа 2019 года
07:07 Сегодня Телеграф

В этот день, 4 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День береговой охраны США.

День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

История:

1668 - День рождения шампанского.

1777 - в Лондоне состоялось первое в европе цирковое представление, организованное отставным старшим сержантом 15-го полка легких драгун Филипом Эстли. На круглой арене выступали наездники на лошадях.

1879 - Эльзас и Лотарингия провозглашены территорией Германии.

1914 - Великобритания объявила войну Германии.

1922 - похороны изобретателя Александра Белла. В течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.

1984 - африканское государство Верхняя Вольта сменило название на Буркина-Фасо.

2002 - Бывший король Афганистана вернулся в покои своего дворца, который он покинул 29 лет тому назад.

2007 - С космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 запущена американская АМС Phoenix, предназначенная для исследования Марса.

В этот день родились:

1901 Луи Армстронг - американский джазовый музыкант.

1792 Перси Биши Шелли - английский поэт и драматург.

1961 Барак Обама - 44-й президент США (2009-2017), Нобелевский лауреат. 

1968 Ли Мак, британский стендап-комик и актер.

1981 Эбигейл Спенсер, американская киноактриса.

Ушли из жизни:

1930 Зигфрид Вагнер  - немецкий дирижер и композитор.

1875 Ганс Христиан Андерсен - датский поэт и прозаик, писатель-сказочник.

1978 Лиля Брик  - российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского.

1994 Евгений Пономаренко - украинский актер театра и кино.

2007 Ли Хезлвуд (р. 1929), американский певец, музыкант, автор песен, продюсер.

2014 Скоропадская Елена Павловна, младшая дочь последнего гетмана Украины Павла Скоропадского; С 1975 года возглавляла Союз гетманцев-государственников.

Именины:

Алексей, Мария, Михаил.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 4 августа.
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