Знаменательные события в истории: 4 августа 2019 года

Праздники:
День береговой охраны США.
День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
История:
1668 - День рождения шампанского.
1777 - в Лондоне состоялось первое в европе цирковое представление, организованное отставным старшим сержантом 15-го полка легких драгун Филипом Эстли. На круглой арене выступали наездники на лошадях.
1879 - Эльзас и Лотарингия провозглашены территорией Германии.
1914 - Великобритания объявила войну Германии.
1922 - похороны изобретателя Александра Белла. В течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.
1984 - африканское государство Верхняя Вольта сменило название на Буркина-Фасо.
2002 - Бывший король Афганистана вернулся в покои своего дворца, который он покинул 29 лет тому назад.
2007 - С космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 запущена американская АМС Phoenix, предназначенная для исследования Марса.
В этот день родились:
1901 Луи Армстронг - американский джазовый музыкант.
1792 Перси Биши Шелли - английский поэт и драматург.
1961 Барак Обама - 44-й президент США (2009-2017), Нобелевский лауреат.
1968 Ли Мак, британский стендап-комик и актер.
1981 Эбигейл Спенсер, американская киноактриса.
Ушли из жизни:
1930 Зигфрид Вагнер - немецкий дирижер и композитор.
1875 Ганс Христиан Андерсен - датский поэт и прозаик, писатель-сказочник.
1978 Лиля Брик - российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского.
1994 Евгений Пономаренко - украинский актер театра и кино.
2007 Ли Хезлвуд (р. 1929), американский певец, музыкант, автор песен, продюсер.
2014 Скоропадская Елена Павловна, младшая дочь последнего гетмана Украины Павла Скоропадского; С 1975 года возглавляла Союз гетманцев-государственников.
Именины:
Алексей, Мария, Михаил.