Скачать
Вторник, 17.12.2019
Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Малюська опроверг слухи о своей отставке
Малюська опроверг слухи о своей отставке
Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
17 декабря - приметы и обряды в Варварин день

Знаменательные события в истории: 17 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 17 декабря 2019 года
07:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 17 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День работника государственной исполнительной службы Украины.

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

День белорусского кино.

Национальный день Бутана.

День памяти святой великомученицы Варвары.

История:

1881 - В Лондоне была отменена премьера первой пьесы Оскара Уайльда "Вера, или Нигилисты".

1903 - "Отцы авиации" братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха.

1973 - серия терактов в Римском аэропорту: палестинские боевики устроили стрельбу в здании аэровокзала, после чего уничтожили американский авиалайнер Boeing 707, а затем захватили немецкий Boeing 737, на котором направились сперва в Афины, затем в Дамаск, а потом в Кувейт. В Кувейте оставшиеся заложники были отпущены, самих террористов вскоре отпустили. Всего погибли 34 человека (2 в здании Римского аэропорта, 30 в американском самолете и 2 в немецком самолете).

1989 - В США вышла первая серия культового мультсериала "Симпсоны".

1998 - США и Великобритания начали военную операцию против Ирака "Лиса пустыни".

Родились в этот день:

1770 - Людвиг Ван Бетховен, немецкий композитор, пианист, дирижер.

1974 - Ника Турбина, украинская поэтесса, известная своими стихотворениями, написанными в детском возрасте.

1975 - Милла Йовович, американская актриса украинского происхождения, певица и модель.

1977 - Оксана Федорова, российская телеведущая, актриса, модель, победительница конкурса "Мисс Вселенная-2002".

1994 - Евгения Тарасова, российская фигуристка в парном катании, чемпионка Европы.

1996 - Елизавета Туктамышева, российская фигуристка в одиночном катании, чемпионка мира (2015).

Ушли из жизни:

1907 - Уильям Кельвин, шотландский ученый-физик.

1964 - Виктор Гесс, австро-американский физик, Нобелевский лауреат.

2011 - Ким Чен Ир, корейский политический и государственный деятель, глава КНДР (1994-2011).

Именины:

Александр, Алексей, Варвара, Дмитрий, Иван, Кира, Ульяна, Николай.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, Праздники, 17 декабря, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 "Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
03 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
04 "Нормандский саммит": Кулеба и замгоссекретаря Госдепа согласовали дальнейшие шаги
05 Замглавы фракции "Слуга народа" о рынке земли: Решение будет принято на всеукраинском референдуме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мне работа нравится&quot;: Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке
Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
Трамп: США очень внимательно следят за КНДР
Ситуация на Донбассе: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
ООС: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
Детские фотографии известных людей (Фото)
Детские фотографии известных людей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь