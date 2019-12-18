Знаменательные события в истории: 18 декабря 2019 года

В этот день, 18 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Саввин день.

Международный день мигранта.

Международный день арабского языка.

Национальный день Катара.

День республики Нигер.

День полиции в Молдове.

История:

1865 - Вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, отменяющая рабство.

1953 - начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.

1972 - президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Операция длилась 11 дней, погибло 1600 гражданских лиц.

1998 - впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начала слушания по импичменту американского президента - Билла Клинтона (за лжесвидетельство в ходе сексуального скандала с Моникой Левински).

2008 - Франция от имени 25 стран Евросоюза представила на Генеральной Ассамблее ООН проект декларации, призывающей к всеобщей декриминализации гомосексуальных отношений и осуждающей нарушения прав человека на основе сексуальной ориентации.

2011 - последние войска США покинули территорию Ирака.

Родились в этот день:

1856 - Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат.

1863 - Франц Фердинанд, эрцгерцог австрийский, убийство которого стало поводом для начала 1-й мировой войны.

1892 - Кулиш Николай Гурович, украинский писатель, режиссер, драматург.

1921 - Юрий Никулин, советский и российский актер, клоун, телеведущий, Народный артист СССР.

1946 - Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1963 - Брэд Питт, американский актер, продюсер, обладатель премии "Оскар".

1978 - Кэти Холмс, американская актриса.

1980 - Кристина Агилера, американская поп-певица.

1987 - Мики Андо, японская фигуристка, двукратная чемпионка мира.

1989 - Эшли Бенсон, американская актриса.

1992 - Бриджит Мендлер, американская актриса и певица.

Ушли из жизни:

1737 - Антонио Страдивари, итальянский скрипичный мастер.

1829 - Жан Батист Ламарк, французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы.

1920 - Маттиас Йокумссон, национальный поэт Исландии и автор исландского государственного гимна.

Именины:

Геннадий, Захар, Илья, Сергей.