Знаменательные события в истории: 18 декабря 2019 года

Праздники:
Саввин день.
Международный день мигранта.
Международный день арабского языка.
Национальный день Катара.
День республики Нигер.
День полиции в Молдове.
История:
1865 - Вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, отменяющая рабство.
1953 - начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.
1972 - президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Операция длилась 11 дней, погибло 1600 гражданских лиц.
1998 - впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начала слушания по импичменту американского президента - Билла Клинтона (за лжесвидетельство в ходе сексуального скандала с Моникой Левински).
2008 - Франция от имени 25 стран Евросоюза представила на Генеральной Ассамблее ООН проект декларации, призывающей к всеобщей декриминализации гомосексуальных отношений и осуждающей нарушения прав человека на основе сексуальной ориентации.
2011 - последние войска США покинули территорию Ирака.
Родились в этот день:
1856 - Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат.
1863 - Франц Фердинанд, эрцгерцог австрийский, убийство которого стало поводом для начала 1-й мировой войны.
1892 - Кулиш Николай Гурович, украинский писатель, режиссер, драматург.
1921 - Юрий Никулин, советский и российский актер, клоун, телеведущий, Народный артист СССР.
1946 - Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
1963 - Брэд Питт, американский актер, продюсер, обладатель премии "Оскар".
1978 - Кэти Холмс, американская актриса.
1980 - Кристина Агилера, американская поп-певица.
1987 - Мики Андо, японская фигуристка, двукратная чемпионка мира.
1989 - Эшли Бенсон, американская актриса.
1992 - Бриджит Мендлер, американская актриса и певица.
Ушли из жизни:
1737 - Антонио Страдивари, итальянский скрипичный мастер.
1829 - Жан Батист Ламарк, французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы.
1920 - Маттиас Йокумссон, национальный поэт Исландии и автор исландского государственного гимна.
Именины:
Геннадий, Захар, Илья, Сергей.