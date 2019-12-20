Знаменательные события в истории: 20 декабря 2019 года

Праздники:
Международный день солидарности людей.
День траура в Панаме.
День работника органов безопасности.
Амвросимов день.
История:
1699 - Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.
1883 - на Ниагаре открыт первый консольный мост между США и Канадой.
1924 - Адольф Гитлер, приговорённый за государственную измену к 5 годам заключения, освобождён из Ландсбергской тюрьмы после девяти месяцев заточения.
1989 - операция "Just Cause": американские войска начинают вторжение в Панаму с целью свержения диктатора Мануэля Норьеги.
1999 - Португалия передала остров Макао Китаю.
2000 - Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.
2000 - В Нидерландах принят закон, разрешающий однополые браки.
Родились в этот день:
1898 - Алексей Баландин, советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа.
1946 - Ури Геллер, израильский иллюзионист, экстрасенс и мистификатор.
1963 - Елена, испанская инфанта, старшая дочь ныне правящего короля Хуана-Карлоса.
1966 - Элен Ролле, французская актриса (Элен и ребята), певица.
1974 - Василий Слипак (убит в 2016), украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы.
1978 - Андрей Марков, российский хоккеист, чемпион мира.
1980 - Эшли Коул, английский футболист.
1983 - Джона Хилл, американский киноактер, двукратный номинант на премию "Оскар".
Ушли из жизни:
1917 - Эрик Кэмпбелл, британский комедийный актер.
1996 - Карл Саган, американский астроном, пионер космической биологии.
1999 - Риккардо Фреда, итальянский режиссер, сценарист, продюсер и актер.
2002 - Гроут Ребер, американский астроном-любитель, один из основоположников радиоастрономии.
2013 - Петр Болотников, советский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион (1960).
2016 - Мишель Морган, французская актриса театра и кино.
Именины:
Антон, Григорий, Иван, Лев, Павел, Петр, Сергей.