Знаменательные события в истории: 22 декабря 2019 года

Праздники:
День энергетика.
День работников дипломатической службы Украины.
Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.
Празднование в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
История:
1938 - Близ южной части Африки была выловлена латимерия - самая древняя рыба на Земле.
1978 - Андрей Чикатило совершил своё первое убийство.
1989 - В Румынии свергнут коммунистический режим Николае Чаушеску.
1992 - катастрофа Boeing 727 под Триполи. Погибли 157 человек - крупнейшая авиакатастрофа в истории Ливии.
2015 - Частная космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.
2015 - В США опубликованы рассекреченные списки целей массированного ядерного удара США по СССР, странам Восточного блока и Китаю 1959 года.
Родились в этот день:
1702 - Жан-Этьен Лиотар, Лиотар швейцарский художник.
1823 - Жан Фабр, французский энтомолог, писатель.
1833 - Марко Вовчок, украинская писательница и поэтесса, переводчица.
1858 - Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор.
1962 - Рэйф Файнс, британский актер, режиссер, двукратный номинант премии "Оскар".
1972 - Ванесса Паради, французская актриса, певица, модель.
Ушли из жизни:
1919 - Герман Вайнгертнер, немецкий гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион.
1936 - Николай Островский, советский писатель, автор романа "Как закалялась сталь".
2005 - Сергей Островой, советский и российский поэт-песенник.
Именины:
Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.