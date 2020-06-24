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Знаменательные события в истории: 24 июня 2020 года

Знаменательные события в истории: 24 июня 2020 года
Обновлено 07:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В этот день, 24 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан.

История:

1717 Представители английских масонских лож учредили Великую ложу Англии.

1990 В Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".

Родились в этот день:

1542 Иоанн Креста католический святой, писатель и поэт-мистик.

1883 Виктор Гесс австро-американский физик, Нобелевский лауреат.

1912 Сергей Филиппов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

Ушли из жизни:

1908 Стивен Гровер Кливленд 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897), государственный деятель.

1962 Анатолий Мариенгоф русский поэт-имажинист, драматург.

1991 Руфино Тамайо мексиканский художник.

2008 Леонид Гурвич американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат.

Именины:

Ефрем, Мария.

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Праздник, История, Именины, Знаменательные события.

Автор:

Телеграф
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