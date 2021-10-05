Как ухаживать за кожей осенью и что ее "убивает" — интервью с косметологом Аллой Дворянин

Неправильно подобранный уход делает кожу пересушенной, сверхчувствительной и раздраженной.

Осень принято считать плохим временем года для нашей кожи. Ведь умеренная температура и высокая влажность намного лучше, чем летняя жара или зимний мороз. Но такие факторы, как сильный ветер могут коварно сушить нашу кожу. В частности, следует беречь склонную к аллергии, чувствительную и нежную кожу. Какие же существуют особенности ухода в осенние дни, "Телеграф" узнал у врача-косметолога Аллы Дворянин.

- Как следует скорректировать уход за кожей осенью? Какие средства обязательно нужно включить?

- Первое, на что надо обратить внимание — это ежедневный уход. Осенью наши сальные железы работают не так активно, как летом. Поэтому использовать слишком жесткие средства для умывания не рекомендуется. Лучше перейти на более мягкий способ очистки, который не лишает кожу влаги. Замените агрессивные гели и пенки, содержащие поверхностно-активные вещества, которые сушат кожу лица, на более мягкие, кремовые очищающие продукты — например, молочко.

Обладательницам сухой и нормальной кожи лучше очищать кожу лица осенью средствами на масляной основе — они защитят кожу от пересушивания и помогут удерживать в ней влагу. Советую отказаться от спиртосодержащих средств: они высушивают кожу, нарушая естественный уровень Ph кожи, от чего она становится пересушенной, сверхчувствительной и раздраженной. Легкие кремы для лица, которыми вы пользовались летом, осенью рекомендуем заменить на более питательные и увлажняющие.

Второй важный аспект — это увлажнение. Осенью из-за перепада температур, ветра, обогревателей кожа пересыхает, появляется шелушение, покраснение. Тогда стоит позаботиться о надлежащем уровне гидратации. Следуйте следующим рекомендациям:

Пользуйтесь масками для лица, которые хорошо увлажняют кожу.

Не умывайтесь горячей водой.

Выберите ежедневный увлажняющий крем.

Если появилось шелушение, смазывайте эти места такими мазями, как "Солкосерил", "Бепантен".

Обратите внимание на то, чем вы удаляете косметику. Лучше взять средства для чувствительной кожи.

Пейте достаточное количество воды.

Купите в аптеке обычное масло облепихи. Оно отлично увлажняет, убирает шелушение.

Делайте домашние маски из меда. Мед — это универсальный компонент, который положительно сказывается на коже.

Читайте также: Категория Интервью Разрешайте себе любимую еду, даже если она вредная, - диетолог Татьяна Лакуста Проблема избыточного веса и перееданий актуальна для многих людей. В особенности остро она проявляется в осенне-зимний период. "Телеграф" поговорил с терапевтом-диетологом и автором клуба сбалансированного питания "The Vilka" Татьяной Лакустой и узнал, как справляться с эмоциональным перееданием и какие принципы здорового питания необходимо соблюдать.

- Какие ошибки в уходе за кожей?

- Походы к косметологу — дело полезное, но не всегда на это есть время и средства. Однако при домашнем уходе очень важно не навредить себе. Основные бьюти-табу:

Не смывать макияж на ночь. Ночью в клетках кожи происходят важнейшие процессы: Восстановление, обновление и насыщение кислородом. Отягощенная макияжем кожа не в состоянии дышать, поры забиваются и она становится тусклой.

Ночью в клетках кожи происходят важнейшие процессы: Восстановление, обновление и насыщение кислородом. Отягощенная макияжем кожа не в состоянии дышать, поры забиваются и она становится тусклой. Трогать лицо руками. Грязные руки могут разнести инфекцию по всему лицу и вызвать воспалительные процессы.

Грязные руки могут разнести инфекцию по всему лицу и вызвать воспалительные процессы. Не использовать домашние уходовые средства. Регулярный базовый домашний уход, который состоит из очищения, тонизирования и нанесения крема (основного ухода) — позволит поддерживать кожу в тонусе, отсрочить ее преждевременное старение.

Регулярный базовый домашний уход, который состоит из очищения, тонизирования и нанесения крема (основного ухода) — позволит поддерживать кожу в тонусе, отсрочить ее преждевременное старение. Самостоятельно удалять черные точки и высыпания. В домашних условиях можно отнеси инфекцию и забыть о красивой коже. Убирать воспаление можно только в кабинете у косметолога. По меньшей мере такая процедура будет проходить в условиях стерильности, а специалист тщательно следить, чтобы воспаление было полностью удалено.

Ни в коем случае не забывайте смывать макияж на ночь

- Какие продукты или действия "убивают" нашу кожу лица?

- Для того, чтобы кожа оставалась свежей и молодой, не достаточно только ухода, стоит еще обратить внимание на питание. Продукты, которых следует избегать: черный чай и кофе, специи и соль, алкогольные напитки, сладости, мучные изделия, красное и жирное мясо.

А вот чего не стоит делать, так это наносить средства, которые не подходят по составу к вашему типу кожи. Коже вредит любое средство, не подобранное грамотно и индивидуально для вашей кожи, исходя из проблем с ней, если таковые имеются.

- Поговорим о высыпаниях. Какие ошибки в уходе к ним приводят?

- Сыпь на лице появляется как сопутствующий симптом основного заболевания, чаще всего их возникновению способствуют следующие факторы:

гормональный дисбаланс

утолщение рогового слоя кожи (гиперкератоз)

неправильное питание

заболевания желудочно-кишечного тракта

бактерии

наследственность

стресс

- Фейбилдинг — действительно эффективный способ подтянуть кожу лица или это очередной миф?

- Фейсбилдинг — это то же что и занятия обычным спортом. Когда мы этим занимаемся, мышцы накачиваются, они в тонусе. Если мы это забрасываем, то кожа снова обвисает. Упражнения накачивают мышцы, они растут, кожа подтягивается, но если мы прекратим заниматься — мышцы исчезнут и кожа повиснет еще больше. Поэтому лично я против этого, ведь я еще не встречала таких людей, которые готовы заниматься непрерывно и правильно, чтобы потом не было гипертонуса мышц и не пришлось потом колоть ботулотоксин. Я бы мышцы лица лучше не трогала.

- А популярные сейчас массажеры гуаша действительно оказывают обещанный чудодейственный эффект?

- Да, домашние массажи предоставляют нашей коже лимфодренажный и подтягивающий эффект. В результате действий камнями гуаша активируется кровообращение, усиливается микроциркуляция, снимается мышечное напряжение. Но основное условие — регулярное использование.

- Многие украинские звезды не скрывают, что колют ботокс, среди них Оля Полякова, например. Действительно ли ботокс подходит всем?

- Да, инъекции ботулотоксина сейчас пользуются немалой популярностью в кабинете косметолога. Ведь препарат может устранить мимические морщины, убрать более глубокие морщины, подкорректировать линии у глаз, убрать носовые складки. Плюсы ботокса:

Быстрый эффект. Результат заметен уже через неделю.

Результат заметен уже через неделю. Достаточно безопасен, так как используется в очень маленьких дозах.

так как используется в очень маленьких дозах. Сохраняет подвижность мышц. Но важно, чтобы процедуру проводил профессионал и следующую инъекцию делал не ранее, чем через 3 месяца, когда препарат уже рассосется.

Но важно, чтобы процедуру проводил профессионал и следующую инъекцию делал не ранее, чем через 3 месяца, когда препарат уже рассосется. После ботокса не обвисает лицо. Оно возвращается в позицию, соответствующую возрасту.

Оно возвращается в позицию, соответствующую возрасту. Процедура почти безболезненна, так как проводится внутримышечно.

так как проводится внутримышечно. Помогает изменить контуры и черты лица. Например, при введении препарата в зону бровей значительно открывается взгляд, становясь более выразительным. С помощью ботокса можно добиться симметрии лица.

Например, при введении препарата в зону бровей значительно открывается взгляд, становясь более выразительным. С помощью ботокса можно добиться симметрии лица. Не занимает много времени. Вся процедура длится в среднем не более 10 минут, в зависимости от объема работы.

Вся процедура длится в среднем не более 10 минут, в зависимости от объема работы. Препарат доступен по цене. Стоимость процедуры также зависит от клиники и количества проведенных инъекций.

Но, ни одна методика в эстетической медицине не идеальна. В ботулинотерапии тоже есть недостатки.

Непродолжительное действие — главный минус ботокса. Примерно после 6 месяцев эффект от процедуры пропадает, и все, в том числе, и морщины возвращаются на свои места.

— главный минус ботокса. Примерно после 6 месяцев эффект от процедуры пропадает, и все, в том числе, и морщины возвращаются на свои места. Непрофессионализм многих косметологов. В наше время работают тысячи неквалифицированных специалистов и псевдо-врачей с популярными онлайн-страницами, которые могут нанести серьезный вред вашему здоровью. Выбирайте проверенные медицинские учреждения и специалистов с медицинским образованием.

В наше время работают тысячи неквалифицированных специалистов и псевдо-врачей с популярными онлайн-страницами, которые могут нанести серьезный вред вашему здоровью. Выбирайте проверенные медицинские учреждения и специалистов с медицинским образованием. Имеет противопоказания. Они примерно такие же, как для других косметологических процедур (лактация, аллергия, хронические заболевания, повышенная температура тела и тд).

- Какие интересные новинки есть среди бьюти-процедур по уходу за лицом?

- Начать стоит с Hydrafacial, эта процедура является хорошей альтернативой механической очистке кожи лица. Процедура проходит безболезненно, менее травматично для кожи и не вызывает воспалительных процессов.

Она включает в себя очищение, отшелушивание вакуумом и глубокое увлажнение сыворотками с антиоксидантами, пептидами и гиалуроновой кислотой.

"Огонь + лед" (термо/крио)

Экспресс-вариант ухода за кожей. Эта процедура обеспечивает мгновенный лифтинг, в результате лицо будет выглядеть отдохнувшим и свежим. Этот эффект сохраняется до семи дней.

Ферментотерапия

Известная под названием «мать невесты». Она стимулирует лимфатическую систему, обогащает клетки кислородом, способствует образованию коллагена и эластина.

Безинъекционная мезотерапия

Обогащает кожу кислородом, обеспечивает увлажнение, повышает упругость.

микротоковая стимуляция

Это воздействие на кожу слабыми электрическими импульсами. в результате кожа лица подтягивается и происходит лифтинг эффект.