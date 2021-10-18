Глава бюджетного комитета Юрий Аристов: Моя задача - охранять бюджет, а не раздавать. Но некоторые все равно за этим приходят

Главный нардеп по вопросам бюджета объяснил, почему легализация игорного бизнеса не принесет казне Украины больших денег

Чуть больше месяца назад на заседании Кабмина представили проект Госбюджета Украины на 2022 год. Разумеется, каким бы оптимистичным он не казался правительству, многие его пункты вызвали резкую критику со стороны как оппозиционных политиков, так и экспертов. До тех пор, как главный финансовый документ страны будет принят Верховной Радой, нас ожидает немало ожесточенных споров под куполом и изменений в проекте. Но ключевые моменты Госбюджета-2022 можно обсуждать уже сейчас, тем более, что уже на этой неделе Кабмин может утвердить окончательный вариант проекта.

Собеседник "Телеграфа" — Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов — рассказал о бюджете-2022, об успехах и провалах текущего финансового года, о нашумевшем законопроекте 5600, а также высказал свою позицию по некоторым резонансным историям украинского политикума.

"Особых ожиданий от игорного бизнеса у меня нет"

– Какими будут основные показатели госбюджета-2022? И будут ли в него вноситься изменения после принятия нашумевшего законопроекта 5600, за счет которого планируется покрыть ряд расходов, в том числе и на "Большую стройку"?

– Сложно предположить, какая будет конечная рамка бюджета с учетом того, что на сегодня у нас 3200 правок. Проект бюджета, представленный министром Сергеем Марченко – это бюджет для людей. Особое внимание там уделено медицине, повышению зарплат врачей, на армию и полное закрытие очереди на строительство жилья АТОшникам. Согласно указу президента, на это уйдет 5 млрд грн. Каждая статья бюджета, в сравнении с прошлым годом, была увеличена.

Для меня самый главный параметр – это дефицит. Для любой финансовой системы это самый рискованный параметр. Прошлый год из-за пандемии мы жили именно в такой ситуации: нужно было, с одной стороны, поддерживать социальные выплаты, покрывать незапланированные расходы по ковиду, а с другой – создавать рабочие места, потому что множество людей остались без работы. Понятно, что сейчас бюджет не идеальный, до 3% дефицита мы не дотянули, но это – планы на будущее.

– Какие основные ошибки прошлого бюджета не должны повториться в бюджете-2022?

– Дефицит привел к тому, что некоторые статьи расходов мы проводили уже в конце года. Фактически, у нас казначейский счет был остановлен, потому что мы вовремя не смогли выполнить план по заимствованию средств.

– В июле озвучивалась информация, что план поступления в бюджет от легализации азартных игр выполнен всего на 12%. Почему мы имеем такие расхождения в планах и реализации? Влияет ли это на планирование бюджета на следующий год?

– Как это технически происходит? Распорядитель приходит в Минфин и защищает свои граничные объемы, в том числе, и доходные. Очень сложно отвечать законодателю, почему исполнительная власть не справляется с планами, которые сама себе и поставила. Я могу лишь со стороны дать свою оценку. Теневой игорный рынок состоял из нескольких частей: казино, лотереи и залы с автоматами. Если взять в пропорции по денежной массе, то автоматы давали львиную долю всего кэша. Когда мы вели переговоры с игроками рынка, то каждый из них настаивал, что без отдельных залов для автоматов срежется огромный пласт клиентов для этого рынка. Средний чек украинца в игорных автоматах – 150-200 гривен. С таким чеком люди просто не могут зайти в гостиницу, возникает психологический барьер. Президент хотел убрать автоматы с улиц, и эту миссию он выполнил. Но при выполнении социальной миссии доходную часть, которую хотелось бы получить от игроков, мы не получаем.

Аристов назвал ключевым параметром бюджета его дефицит

Заработать на казино в теории можно, если у нас будет развита сеть гостиниц, в которые будут приезжать игроки со всего мира. Внутри страны столько игроков попросту нет. Для реализации этого плана нужно, чтобы как минимум не было пандемии. Если мы хотим получить что-то от игрового бизнеса и потратить на социально-культурные нужды, необходимо поменять принципы работы. Возможно, стоит разрешить открывать залы игровых автоматов в отдельно стоящих зданиях, это однозначно должны быть специальные площадки.

Вторая часть проблемы – несовершенство налоговой формы, которую предложили для игорных компаний. Есть определенная несправедливость с точки зрения налогообложения лотерей, казино. Например, есть дорогой вход с лайт-режимом по налогам для раскачки, а есть бесплатный вход, но с очень высокой рентой. А у нас оказался и высокий вход, и высокие ставки. Это не способствует развитию бизнеса. Большие игроки смогли зайти, а маленькие – нет. Есть уже налоговый законопроект, унифицирующий и упрощающий условия, но психологически его будет сложно принимать. Потому что он уже будет идти не в контексте реформы, следовательно, другой бизнес тогда может задать вопрос: «а почему не мы?»

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– Есть ли приблизительный ориентир, ожидаете ли вы роста поступлений от игорного бизнеса в 2022 году?

– Все, кто мог – лицензии купили. Потому особых ожиданий у меня нет.

"Слуг" физически больше, поэтому и сумма на соцэконом у них будет больше"

– Что вы думаете о практике соцэконома (дополнительная поддержка проектов на местах с помощью субвенций из госбюджета, — ред.)? Когда ваша политическая сила пришла к власти, говорилось, что с этой практикой будет покончено, ведь соцэконом – это в том числе механизм расчета с нардепами-мажоритарщиками за нужные голоса. Эту тему поднимали вновь как раз недавно, при голосовании за отставку спикера Разумкова. Существует ли такая практика в парламенте и что вы думаете о таком «подкупе» нардепов?

– Субвенции на округа были и до нас. Это инструмент, который позволяет мажоритарщику показывать какие-то реальные действия для своей общины, которые не связаны с действиями вертикали президента или главы ОГА. Мажоритарщик таким образом просит дать ему инструмент, который поможет решать локальные задачи. Для государства, с одной стороны, это не системное решение, потому что экспертиза некоторых депутатов сильно отличается: некоторые приносят крупные энергетические проекты, а некоторые – по ремонту крыш. Но мажоритарщики, а их в парламенте половина, решили, что соцэконому быть. Списочники их в этом поддержали.

Я не сторонник несистемных решений, потому настаивал, что выработанные правила должны работать для всех одинаково, без учета партийной принадлежности. Были попытки разных партий, в том числе и в "Слуге народа", создать искусственное доминирования определенных лиц, но система работает только тогда, когда все следуют правилам. И комиссия, которая утверждает проекты депутатов на округах, должна работать по определенным принципам. Комиссия организовывается Минфином, и депутаты бюджетного комитета в нее входят.

Юрий Аристов не возлагает больших надежд на игорный бизнес

– Их там большинство.

– У нас там нет такого правила, что должно быть большинство. Минфин может выставить такое же количество участников. Мы договорились, что с учетом финансовой нагрузки на бюджет, при принятии того или иного проекта финансирование разбивается на три транша. Подсчитав количество мажоритарщиков, поняли, что на каждого должно быть выделено около 30 млн. Сейчас остался третий транш. Задавались вопросы, почему на один и тот же округ попадает бОльшая сумма денег. Например, по Одессе задавали вопрос, дескать, почему у Урбанского (Анатолий Урбанский — нардеп, входит в группу "За будущее" — Ред.) больше, чем у "Слуг народа". По факту финансируемый объект находится на округе депутата от "Слуги народа", но объекты не выбираются по партийной принадлежности. Бывает, что разные депутаты получают деньги из бюджета на один и тот же объект. Но я стою на своем: все должно быть по правилам и пропорционально.

– Сеть «Опора» подчитала, что большая часть субвенций выделяется как раз на округа "слуг". Например, на округ Юрия Корявченкова (бывший актер из "Квартала", известен по прозвищу "Юзик" — Ред.) начислили порядка 20 млн грн, и ряд экспертов намекает на ангажированность комиссии при Минфине, которую вы упомянули. Депутаты, по сути, сами решают, что и кому выделять.

– Для получения конкретного ответа, нужно, чтобы они обратились ко мне. Например, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко тоже обращался ко мне по одному из объектов, и пришлось поднять всю документацию, чтобы показать, что к чему. Если мыслить логически, то "слуг" физически больше, поэтому и сумма на соцэконом у них будет больше. Про Корявченкова первый раз слышу.

"Законопроект 5600 немного потерял, максимальный эффект был бы весной"

– Законопроект 5600, который, я так понимаю, будет принят уже на следующей неделе, предлагает поднять налоги и тем самым повысить доходы в бюджет. Но некоторые экономисты придерживаются мнения, что следует снижать налоги и выводить бизнес из тени. По-вашему, такая модель подходит Украине?

– Конечная форма бюджета может быть изменена в зависимости от той ситуации, которая есть на рынке. С момента начала обсуждения законопроекта 5600 весной текущего года многое изменилось. С того момента он немного потерял, потому что максимальный эффект от него был бы как раз весной. Основной вопрос был по ренте, и там озвучивалась совершенно другая сумма. Сейчас эффект будет уже не тот. Но там есть важные уточнения по прозрачности сбора налогов, рынка земли.

То есть, с него можно будет получить до 30 млрд доходов – это тот дополнительный ресурс, который и нужен для принятия Бюджета-2022. Хотя, мне, как бывшему бизнесмену, либерализация экономики ближе. Очевидный пример — когда мы открыли небо для саудитов, сняв ограничения с визами, создав более выгодные условия, чтобы к нам ехали. И эффект получили сразу. В среднем, каждый из них тратит тут до 200 долларов ежедневно. Более простого пути для привлечения инвестиций в Украину просто не существует. Но на данном этапе, когда мы ограничены во времени, когда идут финишные переговоры с МВФ, придумывать какой-то новый либеральный закон – просто трата времени, мы себе этого сейчас позволить не можем. Нужно уже принимать то, что есть, а о либерализации думать отдельно. Кто мешает завтра зарегистрировать новый закон? Для депутатов открыты все возможности.

Глава бюджетного комитета считает, что законопроект 5600 следовало принять весной

– Вы сказали, что самый лучший эффект от законопроекта 5600 был бы весной. А будут ли сейчас вноситься в него какие-то изменения? Потому что, например, за время обсуждения и подготовки ко второму чтению, уже изменились цены на руду…

– Не знаю, будет ли что-то изменено, но, по моему мнению, стоило бы внести коррективы.

– Если принять его в таком виде как сейчас, то олигархи и те, кто связан с горнорудным бизнесом, по новым подсчетам, будут платить даже меньше, чем до принятия законопроекта.

– Гипотетически, цена на руду может снова подняться вверх. Учесть в этом законе все случаи жизни, к сожалению, невозможно. В какой-то ситуации будет выгодно промышленнику, в какой-то – государству. У нас была задача сделать так, чтобы максимально выгодно было как раз государству, и мы со своей задачей не справились. Возможно, такие большие изменения нужно было разделить на разные группы законов, и это позволило бы принять их быстрее, эффект был бы выше.

"Все конфликты в этом комитете — исключительно из-за желания влиять на финансирование той или иной отрасли"

– С вами связано достаточно много скандалов. В частности, по поводу вашего бизнеса в России, а также определенных фирм, оформленных там на вашу жену. Насколько это соответствует действительности?

– Кроме родственников, меня с Россией больше ничего не связывает. Они живут в Сочи. К сожалению, после 2014 года у нас исчезли нормальные дружеские связи, потому что «зомбоящик» имеет влияние, и по телефону им сложно объяснить, что здесь происходит на самом деле. Бизнеса там у меня никогда не было, моим основным бизнесом был импорт морепродуктов со всего мира в Украину. России даже в теории не было. Всех запутала моя сестра с российским паспортом, хотя у нее есть и французское гражданство, она давно живет в Париже.

– Другой скандал был связан с вашим сыном, который сфотографировался на фоне Кремля. Как вы относитесь к подобным снимкам?

– Это сын от первого брака, он с нами не жил. Проблемы для меня, как для отца, начались, когда ему исполнилось 15. Артем начал увлекаться YouTube, увидел блогера Мустанга, который разрисовал в цвета украинского флага звезду на одной из московских высоток. Сын хотел быть на него похожим и тоже захотел стать не просто блогером, а руфером. Если смотреть его фото, то можно заметить, что он начинал с хождения по крышам. Как мы переживали, что с ним может что-то случиться, что он упадет, сорвется – это отдельная тема. Но он говорил, что экстрим — это его видение жизни. Он везде забирался на высотки – и в Париже, и в Киеве, и в Стамбуле. Для меня, как для бывшего офицера, сложно понять такое увлечение и то, что оно может стать карьерой. Поэтому я своим примером показываю, что можно жить и по-другому. А та фотография у Кремля была сделана в 2018 году, когда я еще и не фантазировал относительно политики. Тогда я не придавал значения тому, где он фотографируется. Не мог даже подумать, что за ним начнут гоняться и спрашивать «Чей Крым?», «Как он относится к армии?», и прочее. С уважением относится. Конечно, я посоветовал ему ответственнее относиться к тому, что он публикует. Но важно понимать, что он давно самостоятельный.

Юрий Аристов заверил, что его ничего не связывает с Россией

– Недавно всплыла информация, что у вас есть конфликт с вашим заместителем в комитете Александром Трухиным. Якобы он хочет занять ваше место главы бюджетного комитета. Правда ли это?

– Конфликты есть все время – и в комитете, и в кабинете. Особенно — в процессе принятия бюджета. Потому что у некоторых участников процесса так до сих пор и не сформировалось понимание, где роль парламентария, а где роль исполнительной власти. Наш комитет – это фактически бухгалтерия и аудит. Все конфликты в этом комитете — исключительно из-за желания влиять на финансирование той или иной отрасли. Я не знаю, кто раздувает эти разговоры… Но заместителей-то у меня пятеро, причем некоторые – доктора наук. А вот о них, почему-то, не говорят. Почему?

Меня сюда поставили, понимая мое военное прошлое, и понимая, что я могу выполнить задачу, несмотря ни на что. А задача была простая: охранять бюджет, а не раздавать. Но почему-то некоторые ходоки все равно к нам в комитет за этим ходят.

– Не могу не спросить: Трухин недавно стал фигурантом резонансного ДТП, в котором пострадало шестеро человек. По-вашему, должен ли был Трухин быть отстранен от своей должности в Комитете на время расследования?

– Действующим депутатам выписано около 15 подозрений, причем, некоторым даже по два. Некоторые, кому выписывают подозрения, продолжают ходить в сессионный зал. Я так понимаю, что существует такой юридический процесс, который позволяет депутатам осуществлять свою функцию до наступления какой-то другой юридической стадии, получения другого статуса. Я не юрист, поэтому давать свою оценку ситуации с моей стороны было бы неправильно. Будем ждать результатов расследования.

– Но ведь такие ситуации, в том числе, и кладут тень на репутацию вашей партии и непосредственно президента…

– Каждый скандал – это, конечно, понижение рейтинга парламента как институции. То ли это загадочная гибель депутата (на днях при странных обстоятельствах скончался нардеп Антон Поляков — Авт.), или нападение на первого помощника президента (авто Сергея Шефира из автомата обстреляли под Киевом 22 сентября — Авт.) – все это повышает и без того высокий градус накала в нашей политической системе.

Каждая такая история – урок для будущих депутатов, что эта работа подходит далеко не всем. Она требует полной открытости и ответственности. Сейчас же у нас в политике переходной период. Болезненный, но какой есть.

"Закупать вакцины в большом объеме нет смысла"

– В последние недели обсуждается замена министров в Кабмине. Насколько вовлечены депутаты, главы комитетов в этот процесс? Депутаты же часто жалуются, что с ними нет хорошей коммуникаций.

– В большой фракции очень сложно достичь консенсуса по той или иной фигуре. А вот экспертные группы в Кабинете министров и Офисе президента совместно вырабатывают общую позицию. А вот сам процесс недовольства тем или иным министром формировался в том числе и при участии народных депутатов. Многие парламентарии писали жалобы, критиковали работу министров. Каждый может выдвигать свои предложения. Но все вместе по этим вопросам мы не собираемся.

– Источники из числа депутатов жалуются, что им фактически представляют кандидатуры новых министров непосредственно перед голосованием. Получается, парламент в этом вопросе несколько нивелирован…

– Согласен. Но людей в парламент на собственном рейтинге привел Владимир Зеленский, подарив им возможность быть причастными к изменениям. Это стоит ценить и уважать, понимая, что глобально ответственность все равно на президенте.

– В медиа также есть много информации о том, что вы якобы лоббируете определенные инициативы. Например, о голосовании за выделение дополнительных 60 млн для государственного предприятия «Олимпийский учебно-спортивный центр Конча-Заспа», также, за выделение по новой бюджетной программе «Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака» в объеме 1,5 млрд гривен. Имел ли место подобный лоббизм?

– Лоббизм депутатов проявляется, например, если они подают правки для того или иного изменения, публично поддерживают тот или иной проект. Дело в том, что само понятие лоббизма в нашей стране в юридической плоскости отсутствует. Этот термин употребляют в негативном аспекте. Но давайте разберемся, о чем на самом деле шла речь. Каждый, озвученный вами случай – индивидуален. В 2019 году президент вручал олимпийские медали на территории спортивной базы в Конча – Заспе. После этого он издал указ о том, что для поддержания спорта необходимо создать все необходимые условия. Приехав туда на выездное заседание комитета, мы увидели здание, построенное в 60-х годах, без ремонта, без кондиционеров. Мы увидели сотню детей, которые занимались в душном зале практически друг у друга на головах. И в таких условиях, в такой духоте наши олимпийцы готовятся к соревнованиям. Многие наши спортсмены тренируются заграницей – в Украине нет для них условий. Я считаю, что это неправильная ситуация.

Аристов напомнил, что "слуг народа" в парламент привел на своем рейтинге Зеленский

Тогда нам на Олимпийкой базе презентовали инвестиционный проект и его же на инвесткомиссию подало Министерство спорта, которое развивает его уже второй год.

На практике решение принимается так: Министерство экономики отбирает различные инвестпроекты, которые каждое отдельное профильное министерство не способно реализовать в одиночку, в рамках своего бюджета. Для таких проектов и существует инвестиционная комиссия. Я в этой инвестиционной комиссии не участвовал. Но, если бы участвовал, то эту инициативу бы поддержал.

По поводу Института рака история тоже простая. Мы являемся одной из стран-лидеров по количеству раковых заболеваний. И ситуация с методикой лечения по Украине – в плачевном состоянии. На базе Института задумали создать мощную базу для лечения больных онкологией, и Верховная Рада, конечно, это поддержала. Я стал соавтором законопроекта, чтобы эту программу удалось реализовать быстрее. Кабмин часто обращается к нам с подобными просьбами, чтобы ускорить процессы. У депутатских инициатив, по сравнению с механизмами правительства, есть преимущество по времени.

– В проекте бюджета на 2022 год на обеспечение вакцинации предусмотрено всего 2,6 млрд гривен – так же, как и в этом году. И это в ситуации, когда мы одни из аутсайдеров в мире по уровню вакцинации. При этом расходы Укравтодора предлагается увеличить на 13,54% до 78,9 млрд гривен. Растут расходы на Офис генпрокурора, на СБУ – на 7%, на СНБО – на 21,12%. Почему такая разница в финансировании?

– У нас проблематика сейчас не в наличии вакцин. У вакцины есть срок годности. Закупать их в большом объеме нет смысла, нам необходимо ровно столько, сколько удастся вакцинировать людей. А многие граждане не хотят прививаться. Соответственно, основываясь на темпах, которые мы можем обеспечить, министр и формирует свой запрос. Не считаю корректным оспаривать его запрос. А остальные статьи формирует каждое министерство отдельно. Кстати, строительство дорог – это отличный пример, когда государство показало свою эффективность в росте ВВП и в других показателях. Эта отрасль была готова к инвестициям. И каждое рабочее место, которое дает украинцам дорожная инфраструктура, обеспечивает еще несколько рабочих мест в смежных отраслях. А это в наше непростое время очень важно.