Почему США вывозят своих дипломатов и стоит ли паниковать украинцам?

По мнению эксглавы МИД Владимира Огрызко, ситуация не требует от иностранных представительств в Украине эвакуации своих сотрудников

Государственный департамент США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов, часть своих сотрудников также отзывает и Великобритания. В то же время ряд стран ЕС уже заявили о том, что не намерены следовать примерам США, Британии и Австралии, Японии.

Бывший министр иностранных дел, дипломат Владимир Огрызко прокомментировал "Телеграфу", как можно расценивать заявления Госдепа и почему не следует делать из этого политические выводы.

– Как вы можете прокомментировать призывы Государственного департамента США по вывозу семей дипломатов из Украины, а также заявления не путешествовать в Украину от некоторых сотрудников посольства?

– Американцы – такие люди, которые предпочитают не иметь никаких проблем по каким-либо обстоятельствам. Представьте себе, что бешеному руководителю соседнего государства приходит в голову приказ на вторжение. И при этом вторжении погибает некий сотрудник американского посольства. Затем его семьям будут вынуждены выплачивать столько денег, что Госдеп будет долго потом страдать, посчитав, сколько это будет стоить.

Поэтому для того, чтобы обезопасить себя от каких-то исков, возможных проблем, предпочитают сказать, что "мы вас предупреждаем, мы вас призываем, а вы уже смотрите по ситуации". Я думаю, что это не будет касаться всех американских дипломатов. Скорее всего, это будет касаться какой-либо части технического персонала.

И на этом, я думаю, все и завершится. Я бы не делал из этой ситуации скандала, потому что сейчас такие мнения уже распространяются. На это нужно смотреть спокойно и здраво.

Владимир Огрызко

– На фоне заявлений США, в Европейском Союзе как раз заявили, что не видят причин для эвакуации своих дипломатов из Украины

– То же, о чем я и говорю. По меньшей мере, они не видят сейчас какой-либо крайней угрозы и опасности, требовавшей эвакуации своих сотрудников. Это просто такая традиционная практика. Британцы обычно копируют то, что делают американцы. Делать из этого политические выводы не следует.

– Но вот уже появились заявления из Японии, Австралии, аналогичные США… Это тоже копирование Штатов, игра на опережение или это из-за нехватки информации?

– Я здесь вижу только дипломатическую солидарность и не более. Ибо больше оснований для таких заявлений я не вижу.

– Что касается Германии и ее противоречивой позиции. Они, в частности, блокируют поставки вооружения. Как вы можете прокомментировать эту позицию?

– Можно лишь выразить разочарование из-за такой позиции Германии, потому что она поддерживает и стимулирует агрессора вместо того, чтобы его сдерживать. И это сказывается не только на наших интересах, но и на имидже самой Германии. Если она продолжит так же, она потеряет себя как надежного партнера, как страну, понимающую приоритеты. И это вопрос к немецким политикам. Пусть они решают, какую сторону баррикады занимать: либо быть на стороне здравого смысла и международного права, либо становиться на сторону цинизма и погоню за очередным евро.