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"Наша миссия – быть голосом украинского народа": солист Kalush Orchestra Олег Псюк

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Представитель Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra Новость обновлена 08 мая 2022, 15:01
Представитель Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra

Победа Украины на Евровидении, символизм в постановке и новые песни – об всем этом в интервью с Kalush Orchestra

Во вторник, 10 мая, в итальянском городе Турин начнется первый полуфинал Евровидения, на котором Украину будет представлять группа Kalush Orchestra. Мотив "Стефании" напевает уже весь мир, а букмекеры пророчат нашей стране первое место.

О том, каким будет выступление нынешнего представителя Украины и ждут ли наши исполнители победы в конкурсе – в эксклюзивном интервью солиста Kalush Orchestra Олега Псюка "Телеграфу".

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– Какие ожидания от Евровидения?

- Мы хотим показать украинцам в ночь Евровидения, что мы не одиноки, что вся Европа с нами, поддерживает нас. Мы должны побеждать.

– По прогнозам букмекеров, победить на Евровидении-2022 может именно Украина. Хотите победить? Верите ли, что можете занять 1 место?

– Для нас победа означала бы высокую оценку украинской музыки, ее неповторимости и красоты. Мы хотим победить не для себя, а для всех украинцев. Мы верим в нашу песню, сейчас она отражает дух времени. И мы чувствуем невероятную поддержку мирового сообщества, которому наша песня нравится.

– Вам выпала важная миссия представлять нашу страну в непростое для нее время. Какую чувствуете ответственность за это? С каким призывом будете обращаться к публике в Турине?

– Конечно, с началом войны чувства были смешанными. Представлять Украину в это время очень ответственно. Участие в Евровидении – это возможность представить нашу культуру на международном уровне и показать силу украинского духа и храбрость на музыкальной арене. Наша миссия на конкурсе – быть голосом украинского народа и сделать украинскую музыку популярной не только в Украине, но и во всем мире. Кроме того, по нашим наблюдениям, на Евровидении было немного хип-хоп песен и, конечно, ни одной рэп-группы как победителей, поэтому мы рады представить этот новый ракурс на конкурсе.

- Как изменилась жизнь группы после вторжения? Знаю, что волонтерили, кто-то пошел в терроборону.

– У меня есть волонтерская организация "Ты где?". В ней 35 человек, и мы помогаем людям найти убежище, транспорт или лекарства. Каждый день мы стараемся чем-то помочь украинцам. Один из участников нашей команды MC Килиммен помогает терробороне Киева. Кроме того, у нас уже есть несколько новых песен, которые можно взять и выпустить. Потому план выпуска уже есть. Всю нашу боль и эмоции вы сможете услышать в наших новых песнях. Музыка помогает поднять боевой дух каждого украинца. А мы, в свою очередь, несмотря на войну, пытаемся ее создать, конечно не так, как до войны, но не останавливаемся.

Репетиция Kalush Orchestra в Турине. Фото: пресс-служба
Репетиция Kalush Orchestra в Турине. Фото: пресс-служба
В постановке используют национальные цвета. Фото: пресс-служба
В постановке используют национальные цвета. Фото: пресс-служба
Украина зажжет в первом полуфинале. Фото: пресс-служба
Украина зажжет в первом полуфинале. Фото: пресс-служба

– Расскажите немного о номере, какие интересные моменты там будут?

- Главный месседж постановки – безусловная материнская любовь, оживляющая вселенную и дающая жизнь. На экранах используются разные символические образы матерей: космическая, дающая жизнь всему на Земле; физическая, которая рождает и заботится о своих детях; и духовная, защищающая и вдохновляющая нас. Постановка "Стефания" демонстрирует храбрость и силу украинского духа, а также уникальную и богатую культуру, которая сейчас подвергается нападению. Сценические костюмы подкрепляют этот месседж и отдают дань украинским корням. Главные вокалисты Kalush Orchestra одеты в настоящие украинские исторические костюмы начала 20 века: на мне настоящий праздничный кептар, жилет гуцула, а Тимофей в полном наряде того же традиционного происхождения. Основные элементы на сцене – это глаза матери, наполненные слезами из-за утраченной весны, и ее руки, защищающие желто-голубую вселенную.

Для справки: Kalush Orchestra представляет собой сайд-проект KALUSH, оригинального состава этого фолк-рэп украинского коллектива, состоящий из:

  • Олег Псюк (основатель и вокалист),
  • Игорь Диденчук (мультиинструменталист),
  • Килиммен (диджей),
  • Джонни Дивный (бэк-вокал).

Название произошло от родного города Олега (Калуш) и было основано в 2019 году. После выхода первых двух синглов KALUSH был подписан контракт с североамериканским гигантом Def Jam, входящим в состав Universal Music Group. Сначала они выпустили два альбома, а впоследствии решили создать Kalush Orchestra, содержащий больше фольклорных элементов, чем обычно.

В новый состав входят еще два музыканта:

  • Виталий Дужик (волынка в битбоксе),
  • Тимофей Музычук (инструменталист).

Также на одной сцене запоет Саша Таб, известный как солист группы "Сальто Назад".

Напомним, Евровидение стартует 10 мая, когда состоится первый полуфинал. Второй полуфинал – 12 мая, а финал конкурса – 14 мая. Представитель Украины – Kalush Orchestra с песней Stefania – будет выступать во вторник под номером 6.

Как писал "Телеграф", россия была отстранена в этом году от участия в Евровидении. Кроме того, страна-агрессор не сможет голосовать за участников конкурса в 2022 году.

Теги:
#Евровидение #Kalush #Kalush Orchestra
Представитель Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra
Интервью
"Наша миссия – быть голосом украинского народа": солист Kalush Orchestra Олег Псюк
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