Донбасс высасывает силы из россиян, а по башням Кремля уже пошли трещины - генерал Маломуж

Сейчас задача Украины — выстоять и не дать россиянам захватить Донецкую и Луганскую области

Война в Украине, куда россияне открыто вторглись 24 февраля, идет уже четвертый месяц.

Основные боевые действия сейчас сосредоточены на Донбассе.

Жарче всего в Северодонецке, который российские войска, по примеру Мариуполя, стирают с лица земли обстрелами, потому что проигрывают в городских боях.

О перипетиях этой войны, перспективах битвы за Донбасс и вариантах выхода из ситуации для рф "Телеграф" побеседовал с генералом армии Украины, экс-главой Внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Оккупанты застряли в городских боях

– Как изменилась тактика россиян после более 15 недель с начала вторжения?

– Не получив ни блицкрига, ни какой-либо глобальной победы в Украине, рф разделила этапы и операционные зоны. Кремлю важно было продемонстрировать, что россия якобы и не собиралась захватывать всю Украину. Хоть это явно неправда, что подтвердили недавние заявления путина, сравнившего себя с Петром Первом в ракурсе собирателя земель.

Мол, готов присоединять к рф всё, что только сможет. То есть, таким способом попытался оправдать агрессию.

Так вот, не получив победы под Киевом, Харьковом, Одессой, Днепром, в других регионах, россияне решили поделить свою "спецоперацию" (вторжение) на этапы. Объявили, что основная цель – южные регионы (заняли значительную часть Херсонской области и Запорожской), а также Донецкая и Луганская области в их админграницах. И что они намерены добиться решающего успеха за короткое время именно на этих стратегических направлениях. При этом – стараниями ВСУ – сроки этих "успехов" то и дело сдвигаются. Сначала называлось 9 мая, потом 25-е, затем 1 июня, 15-е… Теперь уже говорят о 25 июня как о сроке, данном путиным на захват всего Донбасса.

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– Каким образом оккупанты пытаются действовать в битве за Донбасс?

– Туда переброшены многие подразделения с юга (захваченные территории Херсонской и Запорожской областей), а также мобилизационный ресурс. В последний вошли наемники, которые вербовались в рф (контракт) и за ее пределами, ЧВК, а также принудительно мобилизованные в так называемых "ДНР" и "ЛНР", и даже в Крыму. В итоге около 45 тысяч человек оккупанты сумели сконцентрировать на главных направлениях ударов на востоке Украины. Подтащили массу военной техники, то и дело задействуют авиацию. Решили, что пробьют таким образом оборону защитников нашей страны, а также сумеют соорудить "котлы" в районе Северодонецка, Лисичанска. И далее создадут максимальную угрозу Славянску, Краматорску, Бахмуту. Именно там они планировали наступательные операции по окружению группировок украинских войск и захвату названых городов. С выходом в тыл оставшимся на Донетчине нашим силам – и завершением операции полным захватом Донбасса, что российская пропаганда цинично называет "освобождением".

Все силы брошены на данный участок фронта. Но, даже имея значительный перевес в артиллерии, ракетной технике, авиации, живой силе, оккупанты застряли в городских боях. Оборона стертого с лица земли и захваченного в итоге Мариуполя, нынешняя оборона Северодонецка – говорящие примеры.

Что помогает украинцам в битве за Донбасс

– Почему имея огромное преимущество в живой силе и вооружении, противник вязнет в боях в Луганской и Донецкой областях?

– Ракетные удары в условиях городских боев наносить крайне тяжело. Можно по определенным районам, при условии, что расстояние достаточно велико. Но при ближнем соприкосновении – несколько километров, сотни метров – применять артиллерию и ракеты не получается. Как результат – преимущество на нашей стороне.

Да, живой силы и вооружения у нас меньше. Зато мы мотивированы (защищаем свою землю), гораздо лучше организованы (наши воины имеют хороший опыт, в отличие от мобилизованных оккупантами). Плюс – у нас более современное вооружение, позволяющее вести бои в городских условиях. Мы уже используем не только отечественные гранатометы, но и такие современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) как "Джавелины", "Корсары". Ну и другие средства, которые поступили к нам от стран Балтии, Скандинавии, Чехии, Словакии, Великобритании. Это вооружение бьет на пять, семь и больше километров. Причем с большой точностью. В итоге противник массово теряет бронетехнику, которая должна завершать наступательную операцию после обстрелов ракетами и дальнобойной артиллерией.

На нашей стороне также знание местности, города. В итоге мы можем активно маневрировать, ведя активную оборону.

Вот и получается, что трехкратный, даже пятикратный перевес оккупантов в живой силе не приносит им преимущества в смысле быстрого захвата новых территорий. Они продвигаются вперед крайне медленно, теряя при этом крайне много. Сказывается, безусловно, стойкость, мужество и профессионализм наших воинов. Тогда как войска противника имеют крайне низкую мотивацию, слабый уровень подготовки, менее совершенное вооружение.

– Но при этом враг продолжает наступать…

– Да, это так. Страна-агрессор бросает новые и новые наспех сформированные подразделения в топку войны. Что приводит к тому, что некоторые подразделения на Донецком, Луганском, Харьковском направлениях отказываются идти на убой за имперские иллюзии Кремля. Это еще не массовое явление, но отказ воевать и паника уже проявляются всё чаще. И всё пойдет по нарастающей, когда мы активно перейдем к контратакам, к наступательным операциям.

– А сейчас наша основная задача – это…?

– Выстоять. Не дать реализовать путинские планы по захвату Луганской области к 15 июня, а Донецкой – к 25 июня. Да и вообще его захватнические планы. Думаю, всё получится.

Мы не только маневрируем, но и знаем стратегические направления ударов противника, тактические планы по формированию "котлов", пересечению Северского Донца, перекрытию трасс. Все эти вражеские маневры, попытки зайти нам в тыл, становятся известны, благодаря техническим средствам, военной разведке и деятельности спецслужб, прежде всего, США и Великобритании (благодаря спутникам, они видят и анализируют ситуацию в режиме онлайн и делятся с нами соответствующей информацией). Что дает нам серьезный перевес в этой войне. Имея оперативную развединформацию о действиях противника, передвижениях войск, мы можем быстро реагировать. Срывая планы врага.

Нам нужно не просто выстоять, но и выиграть

– Может ли россия бросить еще больше сил, пытаясь захватить весь Донбасс?

– Сконцентрировать более серьезные силы, в том числе специальные подразделения российских войск, у агрессора вряд ли получается. Их просто напросто нет. Если перебрасывать – надо снимать с флотов, с границ, которые тоже ведь нужно защищать. А это десятки тысяч км рф. Оголять границы они не хотят, снимать части, которые имеют хоть какой-то уровень подготовки, уже практически неоткуда. Потому россияне пытаются решить задачи "по Донбассу", используя состав, который не подготовлен, не имеет боевого опыта и особой мотивации.

В основном они надеются на ракетные комплексы, нанося удары по жилищной инфраструктуре, которую мы используем как защиту, по нашим укрепсооружениям, по боевым средствами (танки, БТРы), артиллерии, живой силе. К сожалению, это врагу частично удается. У нас большие жертвы, что недавно признали представители Минобороны и Офиса президента.

Но это – война. Которую нам нужно не просто выстоять, но и выиграть.

– Как Украина использует время, которое нам подарила героическая оборона Донбасса?

– Противнику удалось продвинуться на ряде направлений. Возможно, удастся еще немного подвинуть ВСУ. Но это делается крайне медленно и с огромными потерями. Что дает нам время сконцентрировать новые силы.

Во многих учебных центрах прошли подготовку наши бойцы и командиры. Они готовы эффективно вступать в военные операции. К тому же, большинство из них освоили новейшую технику, которая поступала и поступает из-за рубежа (США, Великобритания, Норвегия, Дания). Это ракетные средства, средства ПВО, самоходные установки, бронетехника, дальнобойная артиллерия, которая будет позволять уничтожать ракетные подразделения противника, наносящие по нам удары с расстояния от 30 до 70 км. Мы можем поражать на более дальние расстояния – в районе 80 км, активно нейтрализуя силы и средства противника.

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Плюс еще и в том, что мы получаем высокоточное оружие, которое на порядок выше российского. А у государства-агрессора с военной техникой всё больше проблем. В бой уже бросается старая техника, включая советские танки Т-62 на Запорожском направлении.

Относительно новые образцы вооружения россияне уже или исчерпали, или их катастрофически мало. А снимать с мест дислокации ее остатки они не решаются, чтобы не оголять те направления.

У россиян есть лишь два выхода

– Дает ли эффект, что на российское руководство давят все цивилизованные мировые силы?

– Безусловно! Причем давят только не США и Великобритания – могучие страны, наши надежные союзники. Но и та же Турция, более лояльная к россии. По разным оперативным каналам мы знаем, что лидеры многих стран контактируют с путиным, склоняя его как можно скорее прекратить войну. Официально ему уже много раз звонили лидеры Германии, Франции. И хоть их периодически обвиняют в политике соглашательства, тот же немецкий канцлер Шольц четко стоит на позиции прекращения войны и вывода российских войск с территории Украины.

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А французский президент Макрон, пытавшийся играть роль посредника между Киевом и Москвой, в последнее время всё более активно поддерживает Украину вооружением.

К нам идут из Франции гаубицы, в том числе 155-мм. Это знаковый момент – Франция помогает вооружением, в том числе дальнобойным. Есть и финансовая помощь.

Думаю, не удастся в итоге сохранить нейтралитет Индии, Китаю, Израилю. С разных позиций, с разной мотивацией, те или иные страны продолжают давить на российское руководство. И по башням Кремля, скорее всего, уже пошли значительные трещины.

– Как широкомасштабное вторжение в Украину уже отражается и еще отразится на самой стране-агрессоре?

– Кроме колоссальных имиджевых, политических, геополитических потерь, кроме значительных потерь в живой силе и технике, россия несет огромные экономически потери. Останавливаются источники добычи нефти, газа. Хоть у рф еще есть рынки сбыта, но они быстро сокращаются. А продавать приходится задешево. Нефтедобывающие, газодобывающие компании вскоре начнут банкротиться. А это – базовые отрасли россии. Их сворачивание приведет в перспективе к подрыву экономики. И, как в свое время в СССР, вернуться куда мечтает путин, всё это приведет к краху экономики, финансовой системы, социальной сферы. А дальше могут пойти бунты.

Но решающим фактором станут наши победы на фронте, которые инициируют панику в войсках противника, неповиновение солдат командирам, дезориентацию руководства россии.

Чем дальше, тем больше вопросов будет к самому путину.

Если будет реальный проигрыш (чего путин очень боится, поэтому все силы бросает на то, чтобы победить Украину), речь может пойти не только о его политическом, но и о физическом устранении. Он боится даже своего окружения, которое видит, что "вождь" не способен реализовать имперские проекты, оборачивающиеся для россии катастрофой. И, конечно, боится обычных россиян, втянутых в безумную, никому не нужную войну. Которая в дальней перспективе приведет рф к краху.

Учитывая всё это, путин принимает максимальные меры предосторожности. Задействует все методы контроля со стороны оперативных спецслужб. Они контролируют всех и вся. Включая соратников путина.

А выхода у россии лишь два. Или они быстро выходят из войны, и тогда режим имеет шансы сохраниться, а страна – не развалиться. Или, в конце концов, будет полный проигрыш – со всеми вытекающими. Но путин, похоже, не видит альтернативы кроме как идти в этой войне до конца.