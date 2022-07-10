В поединке с Усиком Джошуа рассчитывает на нокаут, но у меня другой прогноз, — экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко

Реванш не будет похож на первый бой, считает эксперт

Спортивная Украина и весь мир замерли в ожидании главного боксерского поединка года — второго боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа. О том, каким будет этот бой "Телеграф" пообщался с бывшим чемпионом мира Вячеславом Сенченко, ныне известным тренером, готовящим ряд перспективных молодых боксеров.

– Какие у вас ожидания от реванша Усик – Джошуа?

– С нетерпением ожидаю досрочную победу Усика и его вызов на бой с Тайсоном Фьюри за абсолютного чемпиона.

– Нужно ли обоим боксерам что-либо менять перед этим боем?

– Конечно, нужно что-то менять, особенно Джошуа в этом поединке, поскольку он первый бой проиграл. Усик также будет что-то менять, и его подготовка к бою будет еще более усовершенствована. Другой бой – другая картинка. Этот бой не будет похож на первый.

– В чем нужно добавить Джошуа, чтобы рассчитывать на успех?

– Знаете, думаю, ему нужно быть более агрессивным, работать в атаке, где-то обострять бой, тогда у него будут шансы. Возможно, он будет навязывать силовой бой. Даю гарантию, что он будет тяжелее Усика. Пользуясь своей массой и физической силой, Джошуа попытается уйти в обострение и будет рассчитывать на досрочную победу путем своего нокаутного удара.

Вячеслав Сенченко

– Как на Усика психологически повлияет война в Украине?

– Война на всех влияет психологически, Усик не исключение. Ему помогают в этом вопросе, например наш известный психолог Андрей Борисович Колосов. Усик сможет психологически справиться с нагрузкой благодаря команде профессионалов и будет в хорошей психологической форме во время реванша.

– Правильно ли поступил Усик, уехав готовиться в ОАЭ?

– Если Усик так решил, можно заключить, что ему там удобнее готовиться и настраиваться, и там будут все условия для лучшей подготовки. Наверное, это решение всей команды. Хотя, возможно, решение принимал и сам Усик. Впрочем, я не вижу причин, почему это может быть неправильно.

– Ваш подопечный Карен Чухаджян на прошлой неделе в Германии победил австралийца Блэйка Минто. Расскажите об этом бое.

– Карен уверенно одержал победу, он хорошо готовился. Мы проделали с ним много работы и неплохо подошли к бою физически. Также разбирали соперника тактически, мы понимали плюс-минус, как он будет работать и за счет чего мы будем сильнее. Карен выполнил все. Да, начало было немного напряженным, но это бокс – бой за титул. Мы поначалу не планировали сразу обострять бой, нужно было почувствовать ринг и соперника, как он атакует, защищается, обнаружить у него более слабые места и т.д. Затем Карен, как всегда, начал с каждым раундом набирать обороты. Очень мощный 5-й и 6-й раунды провел Карен и то, что соперник не вышел на 7-й раунд – правильное решение. Пожалуй, еще раунд или 2 максимум и был бы нокаут, он (соперник) уже плохо реагировал на удары и пропускал много. Заслуженная убедительная победа Карена.

Карен Чухаджян

– Вы в этом бою защитили титул IBF Intercontinental. Какие планы по титулам дальше?

– Сейчас планы Карена – отдых. У него есть промоутерская компания, менеджер, они занимаются его карьерой, находят соперников. Нам только посылают фамилию и дату боя. Мы не выбираем, с кем будем боксировать, а с кем нет. Это работа промоутера и менеджера. Нам важно, чтобы это сражение было за титул и продвижение Карена в рейтинге IBF. Как тренеру, было бы хорошо, чтобы в этом году мой боец боксировал претендентское сражение, чтобы стать обязательным претендентом за звание Чемпиона Мира. Такие у нас планы.

– Карен находится достаточно высоко в рейтингах. Когда может быть бой за пояс чемпиона мира?

– Мы ждем обновленный рейтинг IBF, очень хорошо будет, если мы увидим Карена на первых ступенях. Тогда мы будем ожидать поединка, о котором я говорил. Цель: стать обязательным претендентом и поближе продвинуться к званию Чемпиона Мира. Когда это сражение произойдет сказать трудно. Сейчас чемпионом мира по версии IBF является Эррол Спенс-младший, он будет встречаться с Теренсом Кроуфордом. Получить бой с кем-то из них тяжело, но это работа промоутерской компании. Будем верить, что такое сражение состоится, а мы будем тренироваться и показывать бокс высочайшего сорта.