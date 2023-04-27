Украина получит преимущества на поле боя. Михаил Федоров — о новых украинских военных IТ-разработках

Вице-премьер рассказал "Телеграфу", сколько средств уже нашли для стартапов, которые усилят ВСУ

Пока Украина получает на вооружение современную военную технику из-за границы и "борется" со своими союзниками за самолеты, в Кабмине продолжают делать шаги по дальнейшей цифровизации ВСУ.

Напомним, накануне при участии Минцифры в Киеве запустили военно-технологический кластер BRAVE1 – площадку, через которую разработчики военных цифровых решений и продукции двойного назначения смогут получить гранты.

"Телеграф" спросил Михаила Федорова (вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации), сколько средств уже удалось аккумулировать для финансирования военных стартапов и кто именно будет приобщаться к грантовой помощи.

— Каковы главные цели еще одного отдельного проекта в IT-секторе?

— Мы запустили эту платформу для разработчиков военных технологий, чтобы появлялось больше IT-продуктов, помогающих сохранять жизни нашим военным. Речь идет о компаниях, которые, в частности, занимаются БПЛА, радиоразведкой, различными приложениями-системами ситуационной осведомленности и т.д. То есть, это такие технологии, которые позволяют получить преимущества на поле боя, в частности, в направлении еще большей защиты информации, большей эффективности работы нашей артиллерии, улучшения сектора ситуативной осведомленности и так далее.

Еще из важного — чтобы эти компании (которые подают заявки на гранты через BRAVE1. — Авт.) были украинскими, чтобы в этот кластер поступали инвестиции, и затем появлялись такие высокотехнологичные проекты. Разработчики будут получать обратную связь в случае, если какие-либо продукты заинтересуют Генеральный штаб ВСУ.

— Уточните, за какие средства будут финансироваться эти проекты, это 100% будут государственные средства?

— Сейчас есть государственные гранты, получаемые разработчиками. Но думаю, рядом будут инвесторы — частные венчурные фонды, которые также смогут присоединиться к финансированию. Если есть определенные суперстратегические проекты, их долю сможет покупать государство.

— Какие шансы появляются для отечественных государственных предприятий оборонпрома, например, КБ "Луч"?

— Они, конечно, тоже смогут поучаствовать в этой программе, как и другие компании.

— Какие перспективы, чтобы потом украинские проекты можно было бы экспортировать?

— Есть большой потенциал, ведь сегодня появляются уникальные продукты и проекты, которые можно масштабировать и для других стран. Конечно, сейчас они трудятся, чтобы защищать Украину. Однако экспортный потенциал велик. В этом и состоит одна из целей BRAVE1, чтобы капитализировать компании, и после нашей победы весь мир буде знать, что в Украине есть передовые технологии, их нужно покупать и инвестировать в нашу страну.

— Военный бюджет на текущий год сформирован. Каким образом будет происходить финансирование этого кластера? Нужно ли будет дополнительно вносить изменения в государственную казну?

— Сейчас есть уже более 100 миллионов гривен грантов под этот кластер. Но эта сумма будет постоянно увеличиваться. Думаю, будет много источников негосударственного финансирования.

— Можно ли в этом ключе рассчитывать на средства стран-партнеров Украины?

– Будем смотреть. Для этого мы и запустили BRAVE1, чтобы и за границей узнали об этой площадке.