Евро, доллар и злотый — снова растут, рубль — на том же уровне: курс валют в Украине на 27 августа

Гривна снова теряет позиции

По состоянию на утро пятницы, 27 августа, гривна снова потеряла позиции в отношении других иностранных валют. Доллар, евро, злотый и фунт стерлинга растут в цене второй день подряд, на том же уровне по отношению к гривне остался только российский рубль.

Данные о стоимости иностранной валюты опубликовал Национальный банк Украины.

Курс валют в Украине на 27 августа выглядит следующим образом:

1 доллар США — 26,77 грн (+7 копеек, раньше — 26,70);

1 евро — 31,51 грн (+17 копеек, раньше — 31,34);

1 злотый — 6,88 грн (+4 копейки, ранее — 6,84);

10 российских рублей — 3,61 грн, как и днем ранее;

1 фунт стерлингов — 36,75 грн (+14 копеек, раньше — 36,61).

Курс НБУ для других валют:

Курс валют на 27 августа

Курс валют на 27 августа

Курс валют на 27 августа

Ранее "Телеграф" сообщал, что после Дня Независимости в Украине подешевели евро, злотый и австралийский доллар. Однако уже на следующий день, 26 августа, евро сильно подскочил в цене.