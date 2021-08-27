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Евро, доллар и злотый — снова растут, рубль — на том же уровне: курс валют в Украине на 27 августа

Автор
А. Дворовенко
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Евро, доллар и злотый — снова растут, рубль — на том же уровне: курс валют в Украине на 27 августа Новость обновлена 26 августа 2021, 20:02
Курс валют от НБУ на 27 августа

Гривна снова теряет позиции

По состоянию на утро пятницы, 27 августа, гривна снова потеряла позиции в отношении других иностранных валют. Доллар, евро, злотый и фунт стерлинга растут в цене второй день подряд, на том же уровне по отношению к гривне остался только российский рубль.

Данные о стоимости иностранной валюты опубликовал Национальный банк Украины.

Курс валют в Украине на 27 августа выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США — 26,77 грн (+7 копеек, раньше — 26,70);
  • 1 евро — 31,51 грн (+17 копеек, раньше — 31,34);
  • 1 злотый — 6,88 грн (+4 копейки, ранее — 6,84);
  • 10 российских рублей — 3,61 грн, как и днем ранее;
  • 1 фунт стерлингов — 36,75 грн (+14 копеек, раньше — 36,61).

Курс НБУ для других валют:

Курс валют на 27 августа
Курс валют на 27 августа
Курс валют на 27 августа
Курс валют на 27 августа
Курс валют на 27 августа
Курс валют на 27 августа

Ранее "Телеграф" сообщал, что после Дня Независимости в Украине подешевели евро, злотый и австралийский доллар. Однако уже на следующий день, 26 августа, евро сильно подскочил в цене.

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