Евро, доллар и злотый — снова растут, рубль — на том же уровне: курс валют в Украине на 27 августа
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Гривна снова теряет позиции
По состоянию на утро пятницы, 27 августа, гривна снова потеряла позиции в отношении других иностранных валют. Доллар, евро, злотый и фунт стерлинга растут в цене второй день подряд, на том же уровне по отношению к гривне остался только российский рубль.
Данные о стоимости иностранной валюты опубликовал Национальный банк Украины.
Курс валют в Украине на 27 августа выглядит следующим образом:
- 1 доллар США — 26,77 грн (+7 копеек, раньше — 26,70);
- 1 евро — 31,51 грн (+17 копеек, раньше — 31,34);
- 1 злотый — 6,88 грн (+4 копейки, ранее — 6,84);
- 10 российских рублей — 3,61 грн, как и днем ранее;
- 1 фунт стерлингов — 36,75 грн (+14 копеек, раньше — 36,61).
Курс НБУ для других валют:
Ранее "Телеграф" сообщал, что после Дня Независимости в Украине подешевели евро, злотый и австралийский доллар. Однако уже на следующий день, 26 августа, евро сильно подскочил в цене.
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