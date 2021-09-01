Не успело заработать, а уже пугает бизнес: Бюро экономической безопасности и его главой недоволен бизнес

Менее двух недель прошло с тех пор, как силовой орган, который должен встать на защите экономической безопасности получил своего руководителя, а им уже недовольны. Речь идет о Бюро экономической безопасности Украины во главе которого стал Вадим Мельник — до недавних времен руководитель Государственной фискальной службой.

Еще до окончания конкурса на место председателя БЭБ победу в нем предсказывали Вадиму Мельнику, его называли ставленником Офиса Президента Украины. Так оно в итоге и вышло 20 августа.

Надо сказать, что на новое место работы Вадим Мельник пришел с весьма сомнительным «бэкграундом». Состоятельные родственники дарят ему миллионы, жена предпочитает очень дорогие авто, а сам Мельник владеет 16 объектами недвижимости.

Кроме прочего, глава БЭБ враждует с Государственной налоговой службой. Ранее ГНС обвиняла ГФС и ее тогдашнего руководителя Вадима Мельника едва ли не в крышевании «налоговых скруток», из-за чего те якобы парализуют работу целого столичного управления ГНС.

Главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов утверждает, что уход Мельника с поста главы Главного следственного управления ГФС был вызван нарушениями его сотрудников, не передававших на хранение изъятые вещественные доказательства – десятки миллионов гривен и миллионы долларов США.

Впрочем, в самом ГФС данные журналиста опровергли, заявив, что увольнение Вадима Мельника состоялось по «личным обстоятельствам» и никаких нарушений в хранении изъятых ценностей не было.

Уже в бытность работы Мельника главой ГФС в феврале 2021 года СБУ поймало одного из высокопоставленных сотрудников службы, передававшего личные данные сотрудников силовых и правоохранительных органов Украины террористам «ДНР».

С назначением Вадима Мельника обеспокоился и бизнес, призвав нового главу БЭБ «не тащить» в новый орган старые кадры из ГФС и налоговой милиции. Владельцы бизнесов требуют не превращать БЭБ в очередной контролирующий орган, который не будет нести никакой ответственности за неправомерные действия госслужащих.