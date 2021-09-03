Украинцы не смогут снимать деньги с "Привата": что произошло

Клиентов призывают провести все операции заранее

В ночь на субботу, 4 сентября, по всей территории Украины будут сложности с использованием сервисов ПриватБанка.

Об этом заранее проинформировали клиентов в пресс-службе финучреждения.

Отмечается, что с 1 ночи до 6 утра будут проводиться работы по оптимизации рабочих процессов, ввиду чего использование ряда сервисов станет невозможным.

Это коснется банкоматов, терминалов, "Приват24", платежного сервиса LiqPay и переводов между карточками.

Сотрудники ПриватБанка призвали клиентов по возможности решить вопросы с платежами и наличными средствами заранее.

Заметим, что ПриватБанк на сегодняшний день продолжает оставаться крупнейшим банком Украины — по данным компании, ее услугами пользуется 62% украинцев старше 16 лет.

По всей стране работают тысячи банкоматов и платежных терминалов, а также порядка 150 тысяч POS-терминалов, — это больше, чем у любого другого банка.

И это несмотря на все трудности, с которым столкнулся банк после вывода средств Игорем Коломойским и национализации.