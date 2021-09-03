Укр

Украинцы не смогут снимать деньги с "Привата": что произошло

Автор
В. Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Украинцы не смогут снимать деньги с "Привата": что произошло Новость обновлена 03 сентября 2021, 13:09

Клиентов призывают провести все операции заранее

В ночь на субботу, 4 сентября, по всей территории Украины будут сложности с использованием сервисов ПриватБанка.

Об этом заранее проинформировали клиентов в пресс-службе финучреждения.

Отмечается, что с 1 ночи до 6 утра будут проводиться работы по оптимизации рабочих процессов, ввиду чего использование ряда сервисов станет невозможным.

Это коснется банкоматов, терминалов, "Приват24", платежного сервиса LiqPay и переводов между карточками.

Сотрудники ПриватБанка призвали клиентов по возможности решить вопросы с платежами и наличными средствами заранее.

Заметим, что ПриватБанк на сегодняшний день продолжает оставаться крупнейшим банком Украины — по данным компании, ее услугами пользуется 62% украинцев старше 16 лет.

По всей стране работают тысячи банкоматов и платежных терминалов, а также порядка 150 тысяч POS-терминалов, — это больше, чем у любого другого банка.

И это несмотря на все трудности, с которым столкнулся банк после вывода средств Игорем Коломойским и национализации.

Платить за аренду украинцам придется дороже
Деньги
Аренда жилья снова подорожает - сколько заплатят "бездомные" украинцы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Платить за аренду украинцам придется дороже
Аренда жилья снова подорожает - сколько заплатят "бездомные" украинцы
Дата публикации
Категория
Ксения Куприненко с певицей Камалией
"Набрала кредитов и не выходит на связь": пиарщицу Гросу и Камалии обвинили в мошенничестве
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине
В Украине побили летние рекорды заболеваемости коронавирусом
Дата публикации
Категория
Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме
После визита Зеленского в США стоит ждать обострения на Донбассе - Гармаш
Дата публикации
Категория
MamaRika не раскрывает имя первенца из-за суеверий
Певица MamaRika: с рождением сына мой день состоит из кормлений и смен подгузников, но уже планирую гастроли