Украинцы бедны, поскольку кинули инвесторов, и те больше не приходят, - никакой "зрады" тут нет

Сейчас иностранцы считают, что вкладываться в Украину невыгодно

В Украину не идут иностранные инвестиции не из-за плохой рекламы, а ввиду небезопасности и отсутствия хорошей дешевой рабочей силы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал известный инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Напомним, что накануне Зеленский утверждал, что Украина инвестиционно привлекательна для других стран, однако многим невыгодно наличие тут дешевой рабочей силы, и потому инвестиции не поступают.

Фурса прояснил, что на самом деле дешевая рабочая сила всегда была преимуществом в таких вопросах, однако в Украине люди в большинстве своем либо недостаточно квалифицированы, либо не мотивированы.

Более того, считает банкир, инвесторы наоборот любят "недооценные" пути для вложений, и их отсутствие в Украине означает только то, что возможности зарабатывать тут пока нет.

Эксперт по финансам призвал украинцев не искать "приятного предательства", на которое можно было бы свалить ответственность за собственную бедность.

"Мы бедны, потому что инвесторы к нам не приходят. А не приходят они потому, что тех, кто пришел, мы кинули. Вместе с судьями, прокурорами, депутатами. И пока они не почувствуют, что здесь безопасно, никто не придет", — подчеркнул он.

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