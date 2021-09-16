Укр

Доллар, евро и злотый вновь укрепили свои позиции: курс валют на 16 сентября

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Курс валют в Украине 16 сентября Новость обновлена 16 сентября 2021, 10:16
Курс валют в Украине 16 сентября

Нацбанк обнародовал свежий курс валют на 16 сентября

По состоянию на четверг, 16 сентября, стоимость иностранных валют после временного укрепления украинской гривны снова поднялась в цене по отношению к национальной денежной единице.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Согласно информации регулятора, стоимость доллара увеличилась на одну копейку, как и российского рубля. Что касается польского злотого, то он подорожал на две копейки.

На 16 сентября курс валют в Украине выглядит следующим образом:

  • 1 доллар стоит 26, 64 (ранее 26,63 гривны)
  • 1 евро — 31, 51 (до этого — 31,46)
  • 1 злотый — 6,92 (ранее было 6,90)
  • 10 российских рублей — 3, 66 (было 3,65).

Напоминаем, что последние две недели стоимость иностранных валют то поднималась, то падала по отношению к украинской гривне. Сначала было заметно значительное укрепление национальной валюты, потом она начала падать в цене и сейчас продолжает дешеветь.

Стоит отметить, что приведенные данные являются официальными в Нацбанке и в обменниках цены могут быть немного другими.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким может быть курс валют до конца 2021 и что влияет на колебания в цене украинской гривны.

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