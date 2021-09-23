Укр

США сделали шаг к введению санкций против газопровода Путина

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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"Северный поток-2" повлечет за собой новые санкции США Новость обновлена 23 сентября 2021, 11:13
"Северный поток-2" повлечет за собой новые санкции США

Витренко говорит, что позицию Украины по "Северному потоку-2" уже поддержала палата представителей Конгресса США

В "Нафтогазе" заявили о промежуточной, но важной победе, связанной с санкциями против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом написал в Facebook глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, палата представителей Конгресса США приняла поправки в оборонный бюджет, которые содержат обязательное наложение санкций на "Северный поток-2".

"К сожалению, администрация Байдена сразу после инаугурации в январе этого года решила воспользоваться своим правом сделать исключение (waiver) по законодательству о санкциях оператора Северного потока-2 со странной аргументацией (из соображений национальной безопасности). Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира нужно срочно наложить эти санкции. Есть положительные сдвиги", — написал Витренко.

По его словам, позицию Украины уже поддержала палата представителей Конгресса США, и теперь — очередь за Сенатом.

Напомним, в следующем 2022-м году США увеличат военную помощь Украине на 50 млн долларов. Соответствующую поправку в оборонный бюджет страны уже одобрил Комитет по правилам Палаты представителей Штатов.

Теги:
#США #Нафтогаз #Санкции #Юрий Витренко #Северный поток-2
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