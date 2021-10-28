Субсидии для должников: как получить неплательщику помощь от государства на оплату коммуналки

В Минсоцполитики рассказали, куда обращаться должникам, чтобы получить субсидии

Получить субсидию станет проще не только украинцам, которые живут в красной зоне, но и тем, кто успел накопить долги за коммунальные услуги еще до начала отопительного сезона. Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что должники смогут получить финансовую помощь на оплату услуг ЖКХ.

Музыченко отметил, что для получения субсидии должникам, которые не могут обойтись без помощи государства, необходимо подписать договор о реструктуризации с компанией, которая занимается предоставлением соответствующих услуг, а потом обратиться в орган социальной защиты населения по вопросам назначения жилищной субсидии.

В то же время, семьи, которые более трех месяцев не оплачивали услуги ЖКХ, а сумма долга превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 340 грн, не смогут получить субсидии.

В пресс-службе ведомства акцентируют внимание на том, что если успеть заключить договор о реструктуризации задолженности в течение первых двух месяцев с начала отопительного сезона, то помощь на оплату коммунальных услуг можно будет получить с начала отопительного сезона. Если же кто-то не согласен с суммой долга, то ее можно обжаловать в суде, что также может стать основанием для начисления субсидии.

Стоит обратить внимание, что отказать в начислении субсидии могут и при наличии задолженности по уплате алиментов.

Ранее «Телеграф» писал, как правильно считать доходы при назначении субсидии на оплату коммунальных услуг.