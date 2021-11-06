Укр

"ПриватБанк" в воскресенье прекратит работу всех своих сервисов на 3,5 часа: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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"ПриватБанк" готовит апгрейд перед Черной пятницей Новость обновлена 06 ноября 2021, 10:44
"ПриватБанк" готовит апгрейд перед Черной пятницей

Расчет картой и сервисы "Приват24" не будут работать несколько часов

В ночь с субботы, 6 ноября, на воскресенье, 7 ноября, в работе "ПриватБанка", обновившего правила онлайн-переводов на карту, ожидаются некоторые затруднения. В течении нескольких часов не будут работать онлайн-платежи и сервис "Приват24".

Причины и детали этого сообщили в пресс-службе банка.

Как стало известно, "ПриватБанк" решил обновить обеспечение программ в своем процессинговом центре. На такой шаг в финансовом учреждении пошли накануне самой крупной во всем мире распродажной "истерии" — Черной пятницы.

"Мы осознаем, что это высокий сезон покупной активности, […] и мы заботмся, чтобы шопинг наших клиентов был комфортным и приносил удовольствие", — отметили в "Привате".

Расчет картой "ПриватБанка" и проведение любых других операций будут недоступны с часу до половины пятого утра 7 ноября. Ожидаются проблемы с:

  • транзакциями по картам;
  • работой "Приват24" (как для физических лиц, так и для бизнеса);
  • функционированием терминалов и банкоматов.

В пресс-службе банка клиентов просят отнестись к предстоящим перебоям с пониманием и заранее побеспокоиться о том, чтобы обеспечить себя наличными во избежание проблем с онлайн-расчетом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что один из клиентов "ПриватБанка", совершив пополнение карты, остался совсем без денег. Что именно случилось, можно подробно узнать в нашем материале.

Теги:
#ПриватБанк #Банк #Перебои #Приват24
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