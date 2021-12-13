Укр

Евро стремительно дешевеет, доллар тоже сдает позиции: курс валют в Украине на 13 декабря

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

Нацбанк установил курс валют на понедельник.

Украинская гривна после выходных демонстрирует значительный рост по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Как по сравнению с пятницей, 10 декабря, на прежнем уровне из популярных иностранных валют остался лишь российский рубль, он изменил стоимость менее чем на одну копейку.

А вот в стоимости евро наблюдается значительное падение, так за выходные основная валюта ЕС потеряла в стоимости целых 22 копейки, доллар США же не показал настолько большой цифры, но тоже опустился почти на 8 копеек.

Сказалось такое падение и на стоимости польского злотого, который подешевел почти на 6 копеек. Британский фунт стерлингов тоже не удержался и просел на 10 копеек.

В понедельник курс основных валют в Украине выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 27,0241 грн;
  • 1 евро = 30,4521 грн;
  • 1 злотый = 6,5985 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6759 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 35,6934 грн;

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют
Курс валют

Как сообщалось ранее, в вакцинированные украинцы вскоре смогут получить на свой счет одну тысячу гривен в рамках помощи пострадавшим сферам экономики. Первые выплаты должны начаться с 19 декабря, но в сети уже появилась детальная инструкция того, как это будет происходить и что для этого нужно сделать.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
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