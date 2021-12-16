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Десять лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект по индустриальным паркам, — Алексей Чернышов

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
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Проект индустриального парка Новость обновлена 16 декабря 2021, 20:22
Проект индустриального парка

Украина готовится к инвестициям — депутаты поддержали стимулы для индустриальных парков.

Сегодня народные депутаты приняли в первом чтении два законопроекта — №5688 и №5689. Они подразумевают фискальные стимулы для инвесторов индустриальных парков. Речь идет, в частности, про освобождение от налога на прибыль для участников индустриальных парков на 10 лет. Об этом сообщил Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

«Фискальные стимулы являются одним из ключевых мотиваторов, которые может предложить государство для привлечения инвестиций в индустриальные парки. Предложенные изменения в Налоговый и Таможенный Кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции. В результате в регионах появятся новые предприятия и рабочие места. И когда рабочие места появляются в достатке, это и есть настоящая взрослая жизнь. Взрослая жизнь для каждой громады. Движемся к усилению экономики как в отдельных регионах, так и в стране в целом», — сообщил Алексей Чернышов.

Министр Алексей Чернышов подробнее рассказал, чего ждать инвесторам после принятия законопроекта №5688 в целом. В частности, документ предусматривает:

  • освобождение от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет при условии его реинвестирование в развитие инвестиционного проекта;
  • освобождение от обложения НДС нового оборудования (оборудования) для собственного использования;
  • установление льгот по налогу на недвижимость по решению органов местного самоуправления;
  • установление ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в размере меньше, чем земельный налог (по решению органов местного самоуправления);
  • освобождения от уплаты земельного налога (по решению органов местного самоуправления).

В то же время Алексей Чернышов сообщил, что законопроект № 5689 предлагает внести изменения в Таможенный Кодекс — документ предусматривает освобождение от налогообложения пошлиной нового оборудования, которое ввозят участники индустриальных парков для собственного использования.

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