Какие банкноты и монеты встречаются в кошельках украинцев чаще всего: данные НБУ

Наиболее распространенной оказалась монета в 10 копеек.

В Украине один житель в среднем пользуется 71 банкнотой и 162 монетами. При этом чаще всего в кошельках украинцев встречается купюра в 200 гривен и монета в 10 копеек.

Как свидетельствуют данные Национального банка Украины, по сравнению с прошлым годом украинцы стали больше пользоваться монетами и меньше купюрами (1 января 2021 было 72 купюры и 149 монет на одного человека).

Так, больше всего в обороте находятся банкноты в 200 гривен (25,1% от общего количества в обороте) и монеты номиналом в 10 копеек (28,6%).

Меньше всего в кошельках украинцев можно встретить банкноту в 1000 гривен (лишь 3% от общего количества банкнот в обороте) и монет номинальной стоимостью в 10 гривен (0,7% от общего количества оборота монет).

Также в НБУ отмечают, что украинцы довольно часто пользуются "золотыми" одногривневыми монетами — их в обороте 443,5 миллиона, или 3,2% от общего количества всех монет. Пока они все еще являются платежным средством, но Нацбанк постепенно выводит их из оборота — если "золотая" гривна попадает в банк, то в оборот ее уже не возвращают.

Что касается общей суммы наличных — на 1 января 2022 года эта сумма составила 627,6 миллиарда гривен, что на 69,1 млрд грн, или на 12,4% больше, чем на начало прошлого года.

Структура наличных денег в обороте— данные Национального банка Украины

Ранее Телеграф сообщал, что к 30-летию Украины выпустили праздничные банкноты номиналом в 20 и 200 гривен. Их количество в обороте ограничено.