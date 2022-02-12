Гривна рухнет, цены взлетят: экономист назвал три главных риска для Украины
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Среди основных – отношения с РФ и экономический популизм.
Сейчас основными рисками для Украины являются обострение военного конфликта с РФ, отсутствие антикоррупционных реформ и необоснованный рост зарплат и пенсий.
Об этом в интервью "Телеграфа" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
По мнению эксперта, обострение геополитической ситуации в отношениях с РФ может привести к серьезному оттоку капитала, сокращению иностранных инвестиций, падению гривны, росту цен.
А отсутствие антикоррупционных реформ грозит риском разрыва программы с МВФ. Что впоследствии приведет к понижению рейтинга страны и увеличению госдолга.
Кроме того, еще одним риском является экономический популизм. Когда для восстановления политической популярности власти начнут необоснованно поднимать зарплаты и пенсии.
Соответственно, на данный момент для стабильной экономической ситуации в Украине необходимо продолжение сотрудничества с МВФ, проведение экономических и институциональных реформ без дешевого популизма.
Отметим, что эксперты считают, что в настоящее время угроз для стабильности украинской национальной валюты нет.
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