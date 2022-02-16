В правительстве назвали основные инструменты экономического роста на 2022 год

В текущем году правительство Украины будет сосредоточено на обеспечении дальнейшего экономического роста и стимулировании развития предпринимательства и энергетической независимости. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

В планах – наращивание экспорта, уменьшение на 2,5% импорта газа благодаря масштабной программе термомодернизации, стимулирование инвестиций домохозяйств и предприятий через льготное кредитование, повышение объема выпуска товарной продукции благодаря программе орошения земель на юге страны, приватизация и сокращение госсектора в экономике и развитие предпринимательства через микрокредитование по программе "5-7-9".

"Сегодня и в будущем государство будет надежным и прогнозируемым партнером для предпринимателей. Условия ведения честного бизнеса — маркер способности страны к устойчивому росту и улучшению качества жизни людей", — отметила Свириденко.

Свириденко также сообщила о ряде состоявшихся на днях встреч — с канцлером Германии Олафом Шольцем, послами Большой семерки и представителями Союза украинских предпринимателей.

В частности, темой разговора с послами G7 стали авиация, экономика и защита украинских интересов. Благодаря выделению 16,6 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на обеспечение бесперебойных полетов самолетов в воздушном пространстве страны Украине удалось сохранить открытое небо и выполнение полетов в обычном режиме.

"Это тот момент, когда государство смогло своевременно предотвратить кризис и дать миру четкие сигналы относительно стабильности ситуации и отсутствия оснований для паники", — отметила Свириденко.

Она добавила, что сейчас Украина как никогда сильна и имеет все необходимые инструменты, в частности, экономические, позволяющие быстро реагировать на непредсказуемые ситуации.

"У нас есть мощная и опытная армия, одна из сильнейших в Европе. А главное – единство и решительность граждан Украины и всего демократического мира", – резюмирует Свириденко.