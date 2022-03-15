Налоговые изменения в Украине: Шмыгаль подробно объяснил, что ждет предпринимателей во время военного положения

Налоги для предпринимателей во время военного положения будут снижены.

В Украине во время военного положения для предпринимателей отменят часть налогов — власти обещают для бизнеса максимальную свободу и полностью переформатированную экономическую модель.

Об этом во вторник, 15 марта, в видеообращении заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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По словам премьер-министра, налоги для предпринимателей будут снижены, все регуляции для бизнеса убраны, доступ к финансам облегчен, а трудовые отношения либерализованы.

Шмигаль добавил, что нардепы подготовили революционный проект в налоговой сфере, положения которого будут предусматривать:

На время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет расширена возможность воспользоваться опцией "единого налога".

Предприятия с оборотом до 10 млрд. грн. смогут перейти на уплату единого налога.

Ограничения по количеству рабочих и видах деятельности будут сняты.

Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от оборота.

ФОПы 1 и 2 групп будут платить единый налог на добровольной основе.

ФОПы не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников.

Санкции за нарушение закона об РРО не будут применяться до завершения военного положения.

Ранее "Телеграф" вместе с экономистами разбирался в очередных инициативах законодателей и изменениях в Налоговом кодексе. Эксперты рассказали, что не так с планами власти снизить налоги на время войны.