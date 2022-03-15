Налоговые изменения в Украине: Шмыгаль подробно объяснил, что ждет предпринимателей во время военного положения
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Налоги для предпринимателей во время военного положения будут снижены.
В Украине во время военного положения для предпринимателей отменят часть налогов — власти обещают для бизнеса максимальную свободу и полностью переформатированную экономическую модель.
Об этом во вторник, 15 марта, в видеообращении заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
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По словам премьер-министра, налоги для предпринимателей будут снижены, все регуляции для бизнеса убраны, доступ к финансам облегчен, а трудовые отношения либерализованы.
Шмигаль добавил, что нардепы подготовили революционный проект в налоговой сфере, положения которого будут предусматривать:
- На время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет расширена возможность воспользоваться опцией "единого налога".
- Предприятия с оборотом до 10 млрд. грн. смогут перейти на уплату единого налога.
- Ограничения по количеству рабочих и видах деятельности будут сняты.
- Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от оборота.
- ФОПы 1 и 2 групп будут платить единый налог на добровольной основе.
- ФОПы не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников.
- Санкции за нарушение закона об РРО не будут применяться до завершения военного положения.
Ранее "Телеграф" вместе с экономистами разбирался в очередных инициативах законодателей и изменениях в Налоговом кодексе. Эксперты рассказали, что не так с планами власти снизить налоги на время войны.
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