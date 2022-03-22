Получить кредит под 0% во время военного положения может любое украинское предприятие – Свириденко

Решение стало расширением программы "Доступные кредиты "5-7-9%"

Во время действия военного положения и в течение 30 дней после его отмены любое украинское предприятие может получить до 60 млн гривен кредита по ставке 0%. Такое решение принял Кабмин, сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Она напомнила, что это решение было принято правительством 18 марта. Оно стало расширением программы "Доступные кредиты "5-7-9%".

"Любой бизнес в течение действия военного положения и месяц после его завершения сможет получить кредит под 0%. После этого кредитная ставка будет составлять 5%. Также увеличена максимальная сумма кредита до 60 млн грн", — пояснила министр.

В зависимости от целевого назначения средств будет колебаться и срок кредитования по программе "5-7-9". Например, на реализацию инвестиционного проекта и на рефинансирование задолженности кредит будет предоставляться максимум на 5 лет. Если же средства предприятию нужны для финансирования оборотного капитала, то срок кредитования будет ограничиваться тремя годами.

"В случае нехватки у банков ресурсов Экспортно-кредитное агентство сможет страховать кредиты предпринимателей-экспортеров. Это значительно упростит им доступ к дешевому финансированию", — добавила Свириденко.

По ее словам, для участия в Программе было снято множество ограничений. Так, получить кредит сможет любая украинская компания, если ее конечными бенефициарами с долей свыше 50% являются украинцы.

При этом кредит предприятиям, участником или конечным бенефициаром которых являются граждане государства-агрессора или лица, принадлежавшие к террористическим организациям, предоставлять не будут.