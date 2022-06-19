Военным будет удобнее получать пенсии: Рада приняла важный закон

Военнослужащие просили об этом с 2018 года

Украинские народные депутаты приняли законопроект, который совершенствует порядок выплат военных пенсий.

Как сообщила в своем телеграм-канале глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, теперь их получатели смогут самостоятельно выбрать банк, в котором они бы хотели получать деньги.

Она напомнила, что в настоящее время такие оплаты может проводить лишь "Ощадбанк", что удобно далеко не всем. А после начала боевых действий многие и вовсе потеряли возможность получить выплаты, так как ближайшее отделение может не работать или оказаться на оккупированной территории.

После принятия закона военные смогут получать пенсию в том банковском учреждении, которое им удобно по месту фактического проживания и без привязки к месту приписки.

По словам Шуляк, военные регулярно поднимали этот вопрос с 2018 года, однако парламент так и не смог внести соответствующие изменения в законодательство.

Как сообщалось ранее, в Минсоце объяснили, как получить пенсии тем гражданам Украины, которые оказались на временно неподконтрольных территориях и где не работают органы социальной защиты.