Не хватает стажа на пенсию: как пожилым украинцам получить временную помощь

Государство выплачивает временную соцпомощь тем, кому не хватает стажа для выхода на пенсию

В Украине каждый год вносятся изменения в требования к выходу на пенсию, так, например, в 2022 году пенсионеры могут уйти на отдых после 60 лет лишь в случае, если будут иметь 29 лет стажа. Однако те, кто не имеет необходимого количества рабочих лет, все равно могут получить небольшую сумму денег от государства.

Как говорится в материале ТСН, временную социальную помощь можно оформить при нехватке страхового стажа при достижении 65 летнего возраста, а ее размер пересчитывается каждые 6 месяцев с учетом изменений в среднемесячного дохода и имущественных изменений.

Впрочем, есть и требования к страховому стажу, его на момент оформления помощи должно быть не менее 15 лет, а деньги начнут выплачивать после достижения возраста, когда лица получают право на пенсионную помощь.

Для ее оформления надо обратиться к органам соцзащиты по месту прописки или фактического проживания. При оформлении соцпомощи в другом месте стоит также получить справку о неполучении выплат по месту прописки.

Чтобы получить деньги, необходимо принести с собой следующее:

документы подтверждающие личность и место проживания, а также ИНН;

справку об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;

После оформления документов лицо сможет получить сумму, которая составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи с расчетом на одного человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как не потерять трудовой стаж из-за войны, а также что делать если предприятие освободили от уплаты ЕСВ.