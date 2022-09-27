Кабмин Украины принял важное решение относительно торговли с россией

Большая часть экспорта и так остановилась после начала вторжения

Спустя семь месяцев после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Кабмин решил ввести запрет на экспорт всех товаров на территорию страны-агрессора.

Текстом постановления поделился в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк. Он отметил, что с начала 2022 года Украина экспортировала в россию товаров на 490 миллионов долларов, однако он подчеркнул, что 485 миллионов из них (или 99,1%) пришлось на январь и февраль.

Кроме того, он отметил, что с март по июль на территорию россии было вывезено товара на 4,2 миллиона долларов, это включает в себя черные металлы и химию.

В обнародованном тексте постановления говорится, что дальнейший экспорт товаров по внешнеэкономическим контрактам, получателем в которых значится россии, отныне запрещен.

Также отмечается, что постановление вступает в силу со дня публикации, а прекращает действие в день завершения военного положения.

Как сообщалось ранее, в сентябре Кабмин согласовал проект государственного бюджета на 2023 год, большую часть расходов которого составляют оборонные нужды. В правительстве убеждены, что темпы восстановления украинской экономики напрямую зависят от успехов на фронте.