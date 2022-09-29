Континентальная блокада – Кремль готовится к прекращению транзита газа через Украину

Взрыв на Северном потоке — повод чтобы лишить Украину транзита, а Европу — газа

В понедельник и вторник, 26-27 сентября, на проложенном по дну Балтийского моря газопроводе "Северный поток-2" произошли несколько нештатных ситуаций, которые привели к утечке природного газа прямо в море.

Что случилось и как это может повлиять на Украину, разбирался "Телеграф".

Взрывы на трех нитках из четырех

В 2012 и 2021 годах по дну Балтийского моря были проложены 2 газопровода "Северный поток" и "Северный поток-2", которые должны поставлять природный газ в Европу в обход Украины. И вот, в ночь на 26 сентября датчики зафиксировали утечку в одной из ниток "Северного потока".

В последующем аналогичные утечки случились еще в двух местах. Тем самым из 4 ниток обоих газопроводов повреждения были обнаружены на трех, что выглядит очень уж странно для обычного совпадения.

Как заявили шведские сейсмологи, их измерительная аппаратура зафиксировала два подводных колебания, что могло быть взрывами, после которых и случилась утечка.

Поскольку газопровод "Северный поток-2" был достроен в 2021 году, версия об аварии из-за изношенности труб или нарушений при строительстве, многими была отвергнута. Это в свою очередь, вывело на первый план версию насильственного повреждения газопровода посредством подводных взрывов.

Кому выгодно – список очень широк, от США до рф

"Cui prodest", или кому выгодно – ответ на этот вопрос должен прояснить и то, кто же является инициатором взрывов, которые по мнению службы безопасности Германии, является самой вероятной причиной происшествия.

Хотя официально россия в лице дмитрия пескова, пресс-секретаря путина, не исключает никаких вариантов аварии, заместитель председателя Фонда национальной энергетической безопасности россии Алексей Гривач высказался чуть более определенно.

По его словам эти аварии "похожи на диверсию со стороны известных в Европе противников российского газа", правда никого конкретно он не назвал.

Из 4 сторон, которые теоретически могут совершить подобное – США, Украина, рф и ЕС, можно смело вычеркивать последних, поскольку именно Европа является потребителем природного газа и взрыв "Северных потоков" лишает газа именно их. Разрушение маршрута поставки газа для них особенно болезненно в условиях близящейся зимы, роста цен на газ и опасений что для нормального прохождения отопительного сезона его не хватит.

Более выгодным это может представляться трем другим странам. Пусть и по разным причинам. Но и тут есть свои аргументы "за" и "против".

Пропагандисты рф в кремлевских Телеграм-каналах утверждают, что именно "украинские подводные пловцы" являются "главными подозреваемыми". Ведь тем самым Украина:

показывает, что у нее длинные руки и вообще есть возможность для нанесения таких ударов;

наносит ущерб российской экономике.

На деле же, ущерб российской экономике не столь уж и значителен – "Северный поток-2", чье строительство было завершено в 2021 году, так и не начал работу, и заполнен только техническим газом. "Северный поток-1" работает – за 2021 год по нему были прокачаны почти 60 млрд кубометров голубого топлива.

Однако работа "Северного потока 1" в последнее время идет крайне нестабильно и поставки по нему прекращались за 3 неполных месяца дважды — с 11 по 20 июля, и с 31 августа по 3 сентября. В обоих случаях рф назвала это "плановыми ремонтными работами". Однако с начала сентября трубопровод так и не заработал. Поэтому эффективность атаки на него со стороны Украины сомнительна.

При этом существует огромный риск – ведь в случае если будут обнаружены следы участия Украины в подобной операции, это здорово испортит отношения с западными партнерами, прежде всего с Германией. Подобный шаг в свете обещанной от Германии системы ПВО IRIS-T SL для прикрытия украинского неба, выглядит слишком уж рискованным.

Следующий кандидат на спецоперацию против "Северных потоков" — США. В пользу этого может говорить тот факт, что именно сжиженный природный газ занял место российского на европейском рынке. А как пишет Bloomberg, Европа практически полностью готова обеспечить себя на зиму импортным сжиженным газом.

Вместе с тем, еще летом США поставили в Европу больше сжиженного газа, чем рф по газопроводам, то есть "газовую гонку" они выиграли еще раньше и взрывать "северные потоки" в сентябре уже нет никакого смысла. Тем более, что репутационные риски в случае провала столь же высоки, как и для Украины.

Главный подозреваемый – россия?

Последним кандидатом, несмотря на кажущуюся парадоксальность, может быть сама рф. Прежде всего, при каждой проблеме на "Северном потоке", в Европе резко возрастали цены на газ. К примеру, летом они колебались от $2 до 2,5 тыс., после заявления "Газпрома" о остановке "Северного потока" цена выросла до 3300 долларов. То есть любая авария позволяет "Газпрому" зарабатывать больше на газе, поставляемом по другим источникам.

Но главное, обращает на себя избирательность диверсий – из 4 ниток обоих "потоков", были повреждены обе именно "Северного потока 1", который также прекратил свою работу с 31 августа.

Казалось бы, глупо оставить одну нитку и так неработающего трубопровода "Северный поток-2". Главное, что он не имеет шансов заработать из-за отказа Германии его сертифицировать.

Сам глава рф путин то и дело публично шантажирует Европу, требуя сертифицировать газопровод. Последний раз он сделал это в ходе беседы с журналистами после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане 17 сентября.

Тогда российский диктатор прямо заявил, что если ЕС хочет больше газа, он должен снять санкции, препятствующие открытию "Северный поток-2".

Что дальше? Удар по Украине – лишить статуса транзитной страны

Помимо газового шантажа Европы, возможная провокация рф со взрывом "северных потоков" имеет другую цель – окончательно лишить Украину статуса транзитного центра для российского газа. Собственно, строительство обоих "потоков" и было затеяно именно с целью пустить газ в обход Украины, что вызывало беспокойство и противодействие властей страны.

В последнем Украина нашла поддержку и у западных партнеров, не желавших полностью зависеть от одного поставщика в лице "Газпрома". Также вызывало это опасение и у Международного валютного фонда, опасавшегося что после сертификации "Северного потока-2" Украина потеряет до 40% прокачки газа и доходов от нее.

Надо сказать, что эти опасения имели все основания, ведь объемы транзита газа из рф через Украину постоянно падали – со 104 млрд кубометров в 2011 году до 41 млрд. в 2021-м году.

С началом же российской агрессии транзит стал почти "символическим" — чуть более 40 млн кубов в сутки, что по итогам года может дать порядка 15 млрд кубометров.

Как сообщает Телеграмм-канал "Газовые войны", на 2023 год в бюджете рф отсутствует объем экспорта газа как раз на 17 млрд кубометров, что может быть эквивалентно нынешнему транзиту через Украину.

Но даже те мизерные объемы транзита газа через Украину могут перестать оплачивать, ведь "Газпром" угрожает украинскому "Нафтогазу" санкциями из-за инициированного против российской компании арбитража. Следствием может стать прекращение оплаты за транзит газа через Украину.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что данное заявление является еще одним примером пренебрежения россиян к верховенству права. Так, согласно действующему соглашению, "Газпром" признал право "Нафтогаза" обращаться в арбитраж в случае возникновения споров.

"Когда Нафтогаз реализует это право, это является обычной реализацией договорного права, а не "недружественным актом", — подчеркивает Витренко.

По мнению эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенко, следует ожидать отключение транзита российского газа через украинскую ГТС и минимизации поставки российского газа в ЕС. Это приведет к еще большей дестабилизации газового рынка в Европе и увеличению цен на газ.

Больше про аварию на "Северных потоках" можно прочитать в материале "Телеграфа".