Бюджет для победы. Сокращены расходы на содержание госаппарата и программы развития, — Юрий Аристов

Председатель Комитета Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов рассказал о зависимости параметров госбюджета-2023 от действий ВСУ

Глава бюджетного Комитета Верховной Рады Юрий Аристов (Слуга народа) в интервью Телеграфу рассказал о сокращении расходов в проекте бюджета на 2023 год, замороженных социальных стандартах и об украинском ноу хау — бюджетном прогнозировании во время войны.

– Как вы охарактеризуете бюджет на 2023 год? Бюджет "выживания", "милитарный бюджет"?

– Это бюджет для победы, в котором нет места многим расходам мирного времени. В следующем году у нас есть беспрецедентные расходы на безопасность и оборону, которые составляют 17,8% от ВВП или 50% расходов. То есть, каждая вторая гривна пойдет на армию. Каждая же третья гривна, 35% расходов, направляется на социальные программы, медицину. На другое ресурсов просто не остается, и это нужно понимать.

К тому же, чтобы средства потратить, их еще нужно получить. Сейчас у нас есть полулежащая экономика. Нет ни одной отрасли в стране, которая бы прямо или косвенно не понесла потери от войны. По итогам этого года ожидаемое падение ВВП составит 33%.

Проблема еще состоит в том, что очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий и последствия. Например, возьмем показатели урожая этого года. Кто мог учесть не только потерю контроля над частью территорий, но и умышленные поджоги полей оккупантами, взрывчатку и мины, оставшиеся на деоккупированных землях?

Проект бюджета, который мы сейчас имеем, — жесткий, но полностью отвечающий нынешним вызовам.

– С чем, по-вашему, связано отсутствие традиционных депутатских "хотелок" в проекте бюджета?

– Сейчас мы работаем с проектом, который подготовило правительство. "Хотелки", как вы говорите, обычно появляются на этапе подготовки бюджета к первому чтению. Предложения должны поступить до 1 октября включительно, поэтому делать выводы еще рано. По моему опыту, предложения депутаты почему-то массово регистрируют в последние часы перед дедлайном, как студенты, начинающие учиться в последнюю ночь перед экзаменом.

Сейчас правок чуть больше 70 (разговор записывался 28 сентября — Телеграф) и, конечно, все они касаются увеличения расходной части бюджета.

Но есть надежда, что предложений в этом году будет немного, ведь у подавляющего большинства депутатов есть понимание того, что в стране продолжается война. Что она стоит дорого, и приоритет – это оборона и люди, нуждающиеся в поддержке государства. Ресурс очень ограничен, и то, что мы могли позволить себе год назад, сейчас просто нереально.

- Возможны ли серьезные изменения в показателях бюджета при рассмотрении? Например, представители горно-металлургического комплекса лоббируют отмену ренты на добычу железной руды. Насколько возможен отказ от таких налогов в условиях тотального дефицита бюджета?

– Я понимаю, что каждый всегда хочет получить больше, а оплатить меньше. Но есть реальность. Бюджет сформирован в действующем налоговом законодательстве и учитывает состояние, в котором оказались все рынки.

Например, есть ожидание, что в следующем году будет падение по дивидендам и по налогу на прибыль. В то же время есть определенный оптимизм по отношению к внутреннему НДС – все же потребительский спрос понемногу растет.

Но в проекте бюджета уже предусмотрен дефицит на уровне 20% ВВП. Средства необходимо где-то брать, чтобы финансировать приоритеты, о которых я уже говорил.

Поэтому маловероятно, что сейчас пойдет речь об отмене ренты или других налогов.

– Да, проект Бюджета-2023 имеет дефицит 1,3 млрд грн, или 20% ВВП. Какие основные инструменты финансирования дефицита предусмотрены помимо международной помощи?

- Финансирование бюджета – это всегда доходы от налогов и пошлин, с одной стороны, и привлечение внешних кредитов и грантов, с другой.

В следующем году, как и в этом, именно международная помощь, внешние заимствования – это инструмент, который может спасти доходную часть бюджета. Мы не в силах генерировать ресурс для ведения войны, это очевидно.

Я уже говорил это с трибуны Верховной Рады и повторяю еще раз: очень важно как можно быстрее принять бюджет, поскольку нужно уже сейчас начинать переговоры с международными партнерами о помощи Украине.

Без документа, без отправной точки сделать это невозможно. В то же время процесс переговоров тяжелый. Нельзя сказать, что страны-партнеры радостно расстаются со своими средствами. Но таковы условия войны.

– От каких традиционных расходов Украина отказалась на время войны? Например – строительство дорог или финансирование культуры? Какие расходы вернутся в 2023 году?

- Одно из самых существенных сокращений – это расходы на содержание госаппарата. Минус около 20%. Сокращены также все программы, которые не ко времени, когда идет война. Это прежде всего программы развития.

- Проект бюджета опирается на прогнозы 30% инфляции и валютный курс 42 грн/долл. При инфляции 30% в 2022 году доллар подорожал на треть и сейчас составляет около 40 грн. Прокомментируйте несоответствие таких прогнозов?

– В этом году прогнозирование очень сложное и специфическое. Нет доступа ко всей статистической информации. И самое главное – нет понимания, как будет развиваться ситуация на фронте. Поэтому никто не скажет, что те цифры, которые указаны в макропрогнозе и на которые опирается проект бюджета, стопроцентны. Во многих случаях это скорее предположение.

Сейчас Украина создает прецедент. Нет ни современной практики финансового прогнозирования в воюющих странах, ни литературы по этому руководству. МВФ, к слову, тоже не знает, как прогнозировать показатели в Украине.

Мы создали гибкую модель. По состоянию на конец сентября Верховная Рада уже приняла 12 законов, вносящих коррективы в бюджет.

В следующем году при необходимости будем делать тоже самое. Но для начала нам важно получить одобренный Радой и подписанный президентом документ.

– В Бюджете-2023 на 20 млрд грн сокращено финансирование Минсоцполитики, которое является распорядителем средств Пенсионного фонда. Благодаря чему произошло уменьшение расходов?

– Уменьшение расходов произошло по всем центральным органам власти, ведь существенно оптимизированы расходы на управление. Что касается Пенсионного фонда, то в бюджете на него заложено 233 млрд грн. Это финансовое обеспечение выплаты пенсий и дефицита Фонда.

– Также вызывает вопрос значительное сокращение финансирования Министерства здравоохранения на 10%. За счет чего происходит такая экономия?

– Сокращение финансирования произошло опять же за счет реформы госуправления. Главное, что на следующий год полностью сохранена программа медгарантий. Есть средства на эпидемиологическое наблюдение, реимбурсацию, централизованную закупку лекарств. То есть, средства на нужды пациентов предусмотрены. Кроме того, сохранены зарплаты медицинским работникам.

- социальные показатели бюджета заморожены на уровне 2022 года. Минимальная зарплата: 6700 грн., прожиточный минимум: 2589 грн., минимальная пенсия: 2027 грн. Возможен ли пересмотр этих показателей в следующем году? Какие факторы способны на это повлиять?

- Самый главный фактор – это окончание войны нашей победой. Да, нам очень хотелось бы заложить в бюджете на следующий год повышение социальных стандартов, но они пока останутся на уровне конца 2022 года. Напомню, что минимальная зарплата повышается уже в октябре, а в декабре – прожиточный минимум.

Что касается индексаций пенсий, то к этому вопросу, как сказал министр финансов, вернутся в марте следующего года. Но самое главное: все социальные расходы, несмотря на очень тяжелую ситуацию, остаются в бюджете на следующий год.

Конечно, это пенсии, помощь малоимущим, включая субсидии, выплаты ВПЛ, социальную защиту лиц с инвалидностью. Возникают также новые потребности, и они финансируются. Это, например, помощь ветеранам войны – на нее предусмотрено 6,8 млрд грн.

- Как вы относитесь к идее внедрения налоговой модели 10-10-10, предложенной заместителем председателя ОП Ростиславом Шурмой? Каковы последствия для доходной части бюджета в случае ее реализации?

– По этой системе сейчас продолжаются расчеты, поэтому о последствиях для доходной части говорить пока преждевременно. Главный вопрос, можно ли проводить налоговые эксперименты во время войны? Мое мнение – нельзя.

– Когда можно ожидать принятия Бюджета-2023?

– У монобольшинства есть план принять бюджет в целом до конца октября. Но все зависит от того, как будут вести себя другие политические силы в Верховной Раде.

Комитет сделает все от себя зависящее, чтобы этот дедлайн был соблюден, но в любом случае законопроект будет приниматься в сессионном зале Верховной Рады.