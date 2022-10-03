Получение низкой зарплаты во время войны: как это повлияет на пенсию

Для "спасения" пенсии был разработан закон

В Украине предусматривается исключение, если это целесообразно, зарплаты для вычисления пенсии за период военного положения и трех месяцев после его окончания. То есть, при определении размера пенсионных выплат Пенсионный фонд не будет высчитывать средний размер заработной платы за это время.

Об этом говорится в законе Украины от 15.08.2022 № 2506-IX "О внесении изменения в статью 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по оптимизации заработной платы при исчислении пенсии за периоды страхового стажа во время военного положения", который вступил в силу 2 сентября 2022 года.

Следует понимать, что для исчисления пенсии учитывается заработная плата всех периодов стажа с июля 2000 года. Если гражданин желает, то может предоставить справку о зарплате или в случае, если страховой стаж начиная с июля 2000 составляет менее 60 месяцев в сумме, то для вычисления выплат может взяться заработная плата за любые 60 месяцев стажа подряд до этой даты. Пенсионные выплаты вычисляются через индивидуальный коэффициент зарплаты.

Есть и определенное исключение, которое называют оптимизацией заработка. Он определен статьей 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такой вариант предусматривается при невысоких заработках человека и позволяет исключить из периода, по которому исчисляется пенсия, такие месяцы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Пенсионный фонд доступно объяснил, как спрогнозировать размер своей будущей пенсии с помощью специального калькулятора.