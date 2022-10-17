Курс доллара: стало известно, сколько Украина привлекла денег от продажи облигаций

Украина продала военных облигаций на сумму, которая меньше выплат по погашению старых облигаций

С начала полномасштабной войны россии против Украины правительство привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 100,22 млрд грн, $1,07 млрд и 0,47 млрд евро. В то же время оно направило на погашение по внутренним долговым ценным бумагам 164,21 млрд грн, $1,68 млрд и 0,17 млрд евро. Об этом сообщает Нацбанк.

С апреля по август, а также с начала октября сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным. По итогам с 1 по 16 октября, оно составило 16,53 млрд грн. В марте и сентябре объемы привлеченных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ превышали расходы по погашению внутренних долговых инструментов.

В течение действия военного положения Министерство финансов повышало доходность по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составляла 16% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность – 4,5% годовых).

Ставки по гривневым военным облигациям на 3 месяца, а также по ОВГЗ, номинированным в евро, пока не изменялись и составляют 9,5% годовых и 2,5% годовых соответственно. Крупнейший портфель соответствующих ценных бумаг на 17 октября удерживают банки – первичные дилеры. Портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины, второй по объему.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился по сравнению с предыдущей неделей и составил 1,31 млрд грн и $2 млн.

Как сообщал Телеграф, объем привлеченных средств от ОВГЗ напрямую влияет на валютный курс. Привлечение кредитных средств означает, что Нацбанку придется меньше использовать эмиссию гривны (печатать деньги). Соответственно, в таком случае девальвация и стоимость валюты будет меньше.