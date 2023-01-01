"Укрпочта" значительно снизила тарифы на отправку посылок в Польшу: что известно

Тариф будет действовать как для простых украинцев, так и для бизнеса

"Укрпочта" подготовила подарок для своих клиентов и с 1 января снизила тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис.

Как сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор компании Игорь Смелянский, с начала нового года тарифы на отправку посылок в отделения "Почты Польской" были снижены на 75%.

Для сравнения он уточнил, что отправка посылки весом в 1 килограмм будет стоить ориентировочно 6 долларов или 240 гривен. При этом посылка должна дойти до получателя за 7-14 дней.

"Многие украинцы сейчас разделены с родными и друзьями сотнями километров, поэтому часто обычная, на первый взгляд, посылка из дома может вызвать по-настоящему искренние эмоции и воспоминания", — написал он.

Кроме того, Смелянский добавил, что новые тарифы также будут действовать и для представителей бизнеса, что позволит расширить горизонты продаж своей продукции.

Также глава "Укрпочты" отметил, что компания работает с Мининфраструктуры, чтобы в новом году запустить первый международный поезд, что улучшит скорость доставки и ее качество.

Как сообщалось ранее, "Новая почта" с 1 января повысила тарифы на отправку посылок как внутри города, так и по Украине.