Зоны продовольственной безопасности: Длигач озвучил интересную идею о гарантиях для Украины

Украина должна ежегодно получать в течение 10 лет после войны 25% довоенного ВВП инвестициями, грантами, международной помощью

Украина должна сделать все возможное, чтобы стать лучшим местом для инвестиций. Чтобы это стало возможным, в стране должны быть радикально реформированы налоговая, таможенная и правовая системы. А военные и послевоенные риски должны быть перекрыты открытостью, ростом и свободами.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал председатель Advanter Group, стратег, футуролог, профессор экономики, инвестор, основатель международного бизнес-сообщества Board Андрей Длигач.

"Украина должна ежегодно получать в течение 10 лет после войны 25% довоенного ВВП инвестициями, грантами, международной помощью. Это 50-60 млрд долларов в год. Суммарно мы должны получить как минимум 600 млрд. в экономику страны. На обновление, модернизацию, запуск новых производств, инфраструктуру. Но для этого нужно что-то предъявить. На самом деле сумма небольшая, поскольку чрезмерная ликвидность в мире – это триллионы долларов", — сказал Длигач.

Футуролог привел в пример Норвегию, где в инвестиционном фонде 1 трлн долларов. Страна пообещала Украине 7 млрд в течение пяти лет. По мнению Длигача, это хороший показатель.

"Но я о том, что для мира 600 млрд найти для Украины легко. Для крупного бизнеса, для фондов, стран – Катара, Саудовской Аравии. Представляете, если зона продовольственной безопасности Саудовской Аравии будет в Донецком регионе? Как бы мы были безопасны, как страна! Вот над этим нужно работать", — подытожил Андрей Длигач.

Подробнее читайте в нашем материале на сайте: "Коррупцию мы полностью не искореним. Но можно сделать ее невыгодной", — Андрей Длигач.

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с представителями украинского IT-бизнеса о работе во время войны и перспективах после победы нашей страны.