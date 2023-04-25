Забудьте о мгновенной прибыли! Сколько придется работать, чтобы окупить расходы на престижное образование

Быстрее всего в Украине окупаются две специальности

Сегодня в Украине выгоднее всего получать высшее образование по специальностям "Менеджмент" и "Компьютерные науки".

И хотя это недешевое удовольствие, стоимость обучения можно выплатить в среднем за 7 месяцев.

К таким выводам пришли специалисты Work.ua и Education.ua, проведя совместное исследование, позволяющее определить время окупаемости инвестиций в высшее образование. Для этого были подсчитаны средняя стоимость обучения популярным специальностям и средняя заработная плата в крупнейших городах Украины.

Так, если стоимость обучения на бакалавриате по специальности "Право" в Киеве составляет 177 368 грн., а средняя зарплата юриста в Киеве составляет 19 000 грн в месяц, то период "окупаемости" диплома составит порядка 10 месяцев. Конечно это в случае, если выпускник сразу найдет работу по профилю с таким уровнем оплаты. Также не учитываются рыночные реалии и возможности самого выпускника, что также может повлиять на сроки.

Выгоднее всего быть менеджером или айтишником

Исследование о том, что выгода от работы в ІТ составляет максимально прибыльную, было проведено по 5 городам Украины с учетом стоимости обучения и средней заработной платы по профессии.

Киев:

"Право" – обучение 177 368 грн / зарплата 19 000 грн = 10 месяцев;

"Компьютерные науки" – обучение 147 184 грн / зарплата 22 000 грн = 7 месяцев;

"Филология" – обучение 163 128 грн / зарплата 18 000 грн = 10 месяцев;

"Менеджмент" – обучение 142 240 грн / зарплата 20 000 грн = 8 месяцев;

"Психология" – обучение 126 944 грн/зарплата 13 000 грн = 10 месяцев.

Харьков:

"Право" – обучение 101 100 грн / 12 000 грн = 9 месяцев;

"Компьютерные науки" – обучение 105 520 грн / 17 000 грн = 7 месяцев;

"Филология" – обучение 96 776 грн / 14 000 грн = 7 месяцев;

"Менеджмент" – обучение 101 256 грн/ 15 000 грн = 7 месяцев;

"Психология" – обучение 109 570 / 18 000 грн = 7 месяцев.

Львов:

"Право" – обучение 122 820 грн / 12 000 грн = 11 месяцев;

"Компьютерные науки" – обучение 125 937 грн / 20 000 грн = 7 месяцев;

"Филология" – обучение 149 430 грн / 15 000 грн = 10 месяцев;

"Менеджмент" – обучение 92 299 грн / 18 000 грн = 6 месяцев;

"Психология" – обучение 122 820 грн/ 12 000 грн = 11 месяцев.

Днепр:

"Право" – обучение 102 000 грн / 17 000 грн = 6 месяцев;

"Компьютерные науки" – обучение 88 032 грн / 20 000 грн = 5 месяцев;

"Филология" – обучение 86 082 грн / 15 000 грн = 6 месяцев;

"Менеджмент" – обучение 86 082 грн / 17 000 грн = 6 месяцев;

"Психология" – обучение 92 533 грн/ 10 000 грн = 10 месяцев.

Одесса:

"Право" – обучение 112 320 грн / 15 000 грн = 8 месяцев;

"Компьютерные науки" – обучение 111 810 грн / 18 000 грн = 7 месяцев;

"Филология" – обучение 96 776 грн / 14 000 грн = 7 месяцев;

"Менеджмент" – обучение 101 256 грн/ 15 000 грн = 7 месяцев;

"Психология" – обучение 109 570 грн/ 18 000 грн = 7 месяцев.

Как показывает подсчет список окупаемых специальностей возглавляют "Менеджмент" и "Компьютерные науки", стоимость овладения которыми в Украине можно выплатить в среднем за 7 месяцев.

Есть и специфика

Разумеется, есть и региональная специфика, которая соотносится как обучение и доходная работа. Например, в Киеве средний период окупаемости высшего образования составляет около 9 месяцев, в Днепре же хватит и 6,5 месяцев.

Где больше всего шансов найти работу

Да и уровень зарплаты по городам отличается, к примеру, в Киеве средний ее размер составляет 19 000 гривен, а в Харькове всего 12 000. Но при этом в Харькове психологу предлагают зарплату в 18 000 гривен, а в столице – 13 000 гривен.

Тем временем в Украине продолжает расти рынок труда, а с ним и зарплата, всего за месяц увеличившись на 500 гривен или 3% до 16 000 гривен.