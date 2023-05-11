По доллару прогнозы хорошие, но есть тревожный момент: каким будет курс в Украине к лету

Помощь западных стран обеспечила гривне стабильность и управляемость, но возможный срыв зерновых соглашений может ослабить ее

До конца весны аналитики не ожидают резких колебаний наличного курса доллара: он зависит от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров. Если же "зерновое соглашение" не будет продлено, это негативно скажется на гривне, но даже в этом случае, по мнению специалистов, "катастрофы" не произойдет.

Такой прогноз дает инвестиционный банкир Сергей Фурса, пишет "Обозреватель".

По его словам, как минимум до начала лета существенных изменений на валютном рынке не ожидается, благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают, какого-то давления на гривну просто нет. Однако возможная остановка зернового соглашения может оказать влияние на кэшевый рынок.

"Но это если аж в принципе она будет сорвана, то тогда действительно будет проблема для гривни. Но в ближайшее время ничего такого не ожидается", – отметил банкир.

С ним согласен и старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский: поддержка партнеров дает возможность Украине удерживать курс на более-менее стабильном уровне и сохранять управляемость.

В случае же полной остановки "зерновой инициативы" доллар может вырасти в цене, но в разумных пределах — колебания возможны в рамках 1 гривны.

По данным финансового портала "Минфин", по состоянию на 11 мая курс валют в Украине на наличном рынке такой:

доллар — 37,70/37,77 грн,

евро — 41,38/41,50 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ориентировочно в июле, Нацбанк должен разработать стратегию смягчения валютных ограничений и перехода к гибкому курсообразованию. При этом валютные ограничения и переход к плавающему курсу не будут резкими, чтобы не повлечь шок для рынка и инфляции.