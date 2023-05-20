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Курс доллара может вырасти: эксперты назвали важные факторы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Доллар пока не демонстрирует тенденции роста Новость обновлена 20 мая 2023, 09:36
Доллар пока не демонстрирует тенденции роста. Фото pixabay.com

Стоимость доллара испытывает незначительные колебания в рамках нескольких копеек

Курс доллара в Украине может в скором времени вырасти до 40-42 грн. Часть экспертов считает это возможным из-за уменьшения количества выданной банками валюты в ожидании изменения фиксированного курса.

До такого уровня американская валюта может взлететь, и если Нацбанк отпустит курс доллара. В целом, как отмечают опрошенные KP.UA эксперты, на курс доллара давят сразу несколько факторов.

  • Содействуют укреплению валюты: внешняя помощь, вливание средств от украинцев из-за границы, работа бизнеса.
  • Работают на ослабление гривни: регуляторное давление, повышение налогов, коррумпированность чиновников и война. Также спровоцировать резкий рост стоимости доллара может сокращение экспорта агропродукции. Спекулянты в случае падения валютной выручки могут раскатать панику. Не будет способствовать крепости нацвалюты и задержка внешних траншей, уверен аналитик компании Esperio Александр Болтян.

На 20 мая стоимость американской валюты осталась в прогнозируемых на эту неделю экспертами рамках. На наличном рынке:

  • доллар 37,44/ 37,55 грн
  • евро — 40,7/40,9 грн.
Курс валют в Украине 20.05
Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале лета украинцев может ожидать снижения стоимости американской валюты. Эксперты заметили тенденцию приближения к официальному курсу.

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#Доллар #Курс валют #Курс доллара