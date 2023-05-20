Курс доллара может вырасти: эксперты назвали важные факторы

Стоимость доллара испытывает незначительные колебания в рамках нескольких копеек

Курс доллара в Украине может в скором времени вырасти до 40-42 грн. Часть экспертов считает это возможным из-за уменьшения количества выданной банками валюты в ожидании изменения фиксированного курса.

До такого уровня американская валюта может взлететь, и если Нацбанк отпустит курс доллара. В целом, как отмечают опрошенные KP.UA эксперты, на курс доллара давят сразу несколько факторов.

Содействуют укреплению валюты: внешняя помощь, вливание средств от украинцев из-за границы, работа бизнеса.

внешняя помощь, вливание средств от украинцев из-за границы, работа бизнеса. Работают на ослабление гривни: регуляторное давление, повышение налогов, коррумпированность чиновников и война. Также спровоцировать резкий рост стоимости доллара может сокращение экспорта агропродукции. Спекулянты в случае падения валютной выручки могут раскатать панику. Не будет способствовать крепости нацвалюты и задержка внешних траншей, уверен аналитик компании Esperio Александр Болтян.

На 20 мая стоимость американской валюты осталась в прогнозируемых на эту неделю экспертами рамках. На наличном рынке:

доллар 37,44/ 37,55 грн

евро — 40,7/40,9 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале лета украинцев может ожидать снижения стоимости американской валюты. Эксперты заметили тенденцию приближения к официальному курсу.