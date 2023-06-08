Военная страховка. У Великобритании есть идея, как привлечь бизнес для работы в Украине, что это за схема

Убедительным аргументом должны стать гарантии возмещения от правительств сразу нескольких стран

Идея гарантирования инвестиций бизнеса для работы в Украине обсуждается уже долгое время, в том числе со Всемирным банком. Проблема в том, что страховать в таких условиях дело слишком рискованное. Новый шаг в этом направлении сделала Великобритания, собирающаяся привлечь к этой схеме сразу несколько стран.

В чем трудность сейчас

Стоимость восстановления Украины растет с каждым выпущенным россией снарядом. Последние данные от Всемирного банка – это 411 миллиардов долларов, а 14 млрд необходимы уже в этом году. Но они неокончательны и постоянно растут. Потому что 411 млрд — это еще без оценки стоимости ущерба от подрыва россиянами Каховской ГЭС. Всемирный банк вчера пообещал опубликовать свою экспресс-оценку последствий взрыва на основании результатов недавних исследований RDNA.

Даже если правительства партнеров будут щедрыми и дадут средства на восстановление, маловероятно, что они будут финансировать реконструкцию Украины только за деньги налогоплательщиков. Ведь они тоже сейчас страдают от инфляции. Потому здесь нужны частные деньги.

Еще одна проблема — часть денег, как отмечал Всемирный банк, нужна уже сейчас. ЕС не хочет начинать реконструкцию во время войны, когда есть вероятность того, что инвестиции в энергетику, железную дорогу и другую инфраструктуру могут быть потеряны, обращало внимание Politico. Помимо Всемирного банка, с этим не согласен и Европейский банк. Там говорят, что нужно быстро приступить к реконструкции критически важной инфраструктуры в тех частях страны, которые наименее поражены войной. Чем дольше международное сообщество будет ждать финансирования восстановления, тем больше будет окончательный счет.

Почему такой механизм нужен

Война разрушила инфраструктуру, негативно повлияла на экспорт страны и ударила по миллионам людей. Опасность военного ущерба, а также долгосрочная политическая и экономическая нестабильность привели к тому, что расходы на страхование инвестиций в Украине стремительно выросли, часто снижая цены как для инвесторов, так и для частных страховщиков.

Работа страховщиков состоит в том, чтобы рассчитывать и оценивать риски, а риски войны часто слишком дороги для частных страховщиков, что делает их продукты слишком дорогими для инвесторов. Здесь на сцену должны получиться гарантии от государств.

Президент Украины Владимир Зеленский уже призывал союзников разработать механизм гарантирования инвестиций вместе со Всемирным банком. Как привлечь частный сектор к восстановлению, обсуждали еще в конце 2022 года, в частности, встречались официальные лица G7, ЕС и Украины. Тогда была выдвинута идея, что для финансирования реконструкции иностранные инвесторы будут платить взносы, чтобы защитить себя от потенциального ущерба от военных разрушений, ракетных обстрелов.

Британский план привлечь "частные деньги" в Украину

Великобритания решительно настроена продемонстрировать прогресс в схеме страхования от военных рисков уже в этом месяце, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники. Соединенное королевство разрабатывает схему для того, чтобы убедить частные инвестиционные компании, а также технологические, энергетические и оборонные фирмы поддержать восстановление Украины. Для этого в Лондоне 21-22 июня состоится конференция по восстановлению Украины.

Британцы хотят привлечь "частные деньги" к восстановлению Украины как дополнительный источник уже имеющихся обещаний правительств государств выделить средства из своих бюджетов.

План состоит в том, чтобы заручиться поддержкой мировых лидеров и руководителей, чтобы правительства стран взяли на себя расходы по страхованию военных рисков. А эти государственные гарантии должны уже поощрить частные компании работать в Украине. Список этих стран достаточно амбициозен и должен послать сигнал москве о дипломатической победе над ней. Ведь в плане убедить помочь в восстановлении Турцию и Саудовскую Аравию. Сейчас эти страны остаются в стороне от санкций.

Также, по данным изданиям, Япония стремится сыграть роль в финансировании и техпомощи, учитывая опыт собственных природных катаклизмов.

Британия хочет, чтобы частные компании подписали деловое соглашение, мол, они соглашаются инвестировать в Украину.

Ранее "Телеграф" оценивал, сохранится ли международная помощь Украине после победы, поскольку сейчас держаться украинскому бюджету позволяет международная финансовая помощь.