Все будет зависеть от нескольких факторов: чего ожидать от курса доллара до конца 2023 года

Каким будет курс доллара в Украине до конца этого года

В Украине курс доллара будет сохраняться на нынешних отметках вплоть до конца 2023 года.

Об этом в комментарии "ТСН" заявил экономист Олег Пендзин.

Специалист считает, что летом ситуация с курсом доллара в Украине должна быть стабильной.

При этом он уверен, что Нацбанк ведет достаточно четкую политику в отношении американской валюты и сможет сохранить курс на нынешнем уровне до конца года.

"Они его будут держать, несмотря ни на что. Лето это вообще период инфляции, так что летом все точно будет более или менее стабильно. То, что происходит в Украине, оно очень многофакторное. Все очень сильно будет зависеть и от успешного контрнаступления", – считает Пендзин.

Также он добавил, что на колебания на валютном рынке может отразиться и реакция мирового сообщества на события в Украине, в частности, — на скорость освобождения временно оккупированных территорий.

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